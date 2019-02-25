Леся Нікітюк вирушила на популярний курорт в незвичайній компанії

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча зважилася на тест-драйв

Леся Нікітюк, яка нещодавно повернулася з Берліна, де сяяла на світських заходах в комбінезоні від українського бренду, показала, з ким вирушила в Буковель. Відповідний знімок вона опублікувала в Instagram.

На фото телеведуча без макіяжу позує в компанії свого улюбленця - собаки по кличці Рафаель або просто Рафік. Вона їде в машині і обійме цікавого четверолапого пасажира.

"Ми вже вирушили у Буковель", - підписала кадри Леся, запросивши підписників подивитися її "сториз".

Шоувумен повідомила, що відправилася на тест-драйв на машині. За кермо, правда, її не пустили, зате вона опинилася в компанії двох чоловіків-попутників.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники почали обговорювати не тільки квітучий зовнішній вигляд усміхненою зірки, але і її чарівного улюбленця, залишаючи йому масу компліментів.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

"Це твоя собачка? Гарнюні", "Рафчик – красунчик", "Лесюня, ти чарівна красуня", "Леся супер! Класний песик!", "Ти дуже красива!", "Який красень! Все таки найвірніші друзі це собаки", "Фото класні і собачка просто диво!" - писали вони.

Леся Нікітюк та її домашній улюбленець Раф (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк розповіла про перстень на пальці, яке не давало спокою її шанувальникам і спровокувало чутки про новий роман зірки.

Ще більше фантазію шанувальників підігріла фотосесія Лесі Никитюк у Берліні з букетом троянд. Вона позувала в ліжку з урочистим макіяжем.