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Леся Нікітюк в одному рушник "запалила" разом з MARUV

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.03.2019 - 08:47
Леся Нікітюк в одному рушник "запалила" разом з MARUV
Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча та співачка від душі повеслились під абсолютний хіт

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно повернулася після активного тест-драйву авто по дорозі в Буковель, показала коротке запальне відео, на якому танцює в рушнику разом із співачкою MARUV (Анна Корсун). Роликом вона поділилася в "сторіз" Instagram.

Шоувумен і артистка розкуто і весело витанцьовують під хіт Siren Song. Дівчата рухаються в такт музиці, одягнені в білі рушники і точно такі ж зав'язані у них на голові, прикриваючи мокре волосся.

Знаменитості явно куражатся від душі. Раптово під час різких рухів Ганна ненароком втрачає рушник з голови, але це її анітрохи не зупиняє і вона продовжує танцювати, не відстаючи від Лесі.

Леся Нікітюк в одному рушник &quot;запалила&quot; разом з MARUV

Леся Нікітюк в одному рушник &quot;запалила&quot; разом з MARUV

Леся Нікітюк в одному рушник &quot;запалила&quot; разом з MARUV

Леся Нікітюк і MARUV (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк показала пікантне фото в бікіні під час заходу сонця. Знімок телеведучої в бікіні в променях був зроблений під час відпочинку на казкових Мальдівах.

До слова, Леся Нікітюк у білосніжному боді, що повторює контури її стрункого тіла, і пухнастій рожевій шапці нагадала шанувальникам Олю Полякову. Деякі з них навіть заявили, що у ведучої "попа як у Кім", а ось головний убір дуже нагадує масивні кокошники "королеви ночі".

Відео: РБК-Україна

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