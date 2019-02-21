Леся Нікітюк в елегантному комбінезоні розкрила таємницю каблучки на пальці

Телеведуча з'явилася на презентації у вбранні від українського дизайнера

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая отправилась в Берлин и посетила престижную церемонию награждения артистов балета, вышла в свет в оригинальном и лаконичном черном комбинезоне от украинского дизайнера. Соответствующее фото она опубликовала в Instagram.

Шоувумен позирует в наряде ассиметричного кроя с рукавом на одну руку и оголенным плечом от Яны Беляевой. В руках она держит бокал шампанского, ведь находится на светском мероприятии, где, по словам знаменитости, можно встретить элиту общества. В качестве украшений она выбрала серьги от Chopard, часы с металлическим браслетом, а на пальце у нее сверкало несменное кольцо, не дающее покоя поклонникам, особенно на фоне заявления о расторжении помолвки Леси с ее женихом-соседом.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Weekend выдался знатный. Сначала я по приглашению организаторов посетила известный конкурс артистов балета TANZOLYMP, на котором увидела много талантливых украинских детей и даже саму приму Екатерину Кухар (которая, кстати, не достаточно тянула носочек). Потом отправилась на презентацию лакшери сантехники. Не потому что я ищу смеситель, а потому что, именно там собралась вся знатная тусовка Берлина... Ну а я ж тоже "знатная", ребята... 4000 человек в бриллиантах от Chopard с бокалами шампанского смотрели на сантехнику… Мужчины - на унитазы, женщины - на краны. И только я доедала канапе с чёрной икрой", - с юмором подписала снимки Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Она не упустила из виду и вопросы о кольце, отметив, что она блестит на ее пальце уже давно и связывать с переменами в личной жизни драгоценность не стоит. "Ребята, оно у меня сверкает уже очень давно", - заверила звезда.

Не обошлось и без потока бесконечных комплиментов в адрес Леси от подписчиков, восхищенных ее внешним видом.

"Очень красивый наряд. Вы в нем королева!", "Леся, ты сногсшибательна! Обожаю тебя, любуюсь, восхищаюсь", "Очень красиво, платье элегантное", "Вам нет равных! Прекрасное чувство юмора","О, Леся - ты действительно настоящая Леди!", "Вам нет равных! Прекрасное чувство юмора", - отмечали комментаторы.

Ранее Леся Никитюк пленила поклонников фото в постели с букетом роз. Телеведущая кокетливо позировала на камеру.

Видео: РБК-Украина