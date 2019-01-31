Леся Нікітюк в бікіні і леопардовому халаті "вкорінилася" на Мальдівах

Зірка жартівливо зізналася, хто запросив її приїхати на Мальдіви

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает отдыхать на райских Мальдивских островах и делиться с поклонниками яркими фото и рассказами. Так, после того, как "богиня ламината" исполнила давнюю мечту и поужинала в подводном ресторане, она решила оставить свой след на экзотической земле.

На своей странице в Instagram Леся рассказала, что посадила на Мальдивах пальму - да не простую, а именную.

Процесс ведущая запечатлела на фото - она занималась садовыми работами в черном бикини и леопардовом халатике, а в руке длинноногая красотка держит желтую лейку.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Всем, кто завидует что я на Мальдивах!!! Я была там по приглашению Мальдивского хозяйства "Мальдивские ростки". Скоро ждите фоток, где я в Польше на клубнике", - шутливо написала Никитюк под снимками.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Она также попросила всех, кто будет отдыхать в том же отеле, проведать ее пальму и не забыть полить ее.

Судя по фото, растение получило имя "Ladyle".

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонникам очень понравился наряд Леси, а многие с юмором написали, что с теперь с нетерпением ждут ее фото с клубники.

"Хищница", "Тигрица Леся Іванівна", "Ты крутая", "Леся, официально приглашаю Вас к нам на дачу, весной, садить картошку!", "Клевый халат", "Леся, так Вы великий аграрий! Удачи на новом поприще", "Богиня ЛедиLe, самая лучшая ведущая и очень красивая девушка", "Дикая кошка Леся", "Ну Леся ти вже своє ім'я і на Мальдівах закарбувала", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Стоит отметить, что ранее Леся Никитюк покорила своих подписчиков пляжным фотосетом в купальнике.

К слову, Никитюк явно любительница леопардового принта. Ранее она в анималистичном платье покаталась по острову на велосипеде.

Факты о Лесе Никитюк (видео: РБК-Украина)