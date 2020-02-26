Крижані хмарочоси і лабіринти: Дмитро Комаров потрапить на грандіозне будівництво міста з льоду в Харбіні

Дмитро Комаров на фестивалі в Харбіні (фото: 1+1)

Гігантські будівлі, снігові вулиці, будинки, храми, лабіринти і палаци - Дмитро Комаров відкриє всі секрети створення казкового льодового містечка в Харбіні

Сьогодні, 26 лютого, в новій серії «Світу навиворіт» на «1+1» команда тревел-шоу продовжить найхолоднішу експедицію на північ Піднебесної і покаже, як китайці створюють скульптури неймовірного масштабу на Харбінському льодовому фестивалі. А Дмитро Комаров не тільки навчиться технікам найкращих льодових майстрів, але і втілить заповітну мрію сміливих льодорубів.

У минулому випуску «Світ навиворіт» вирушив у північне місто Харбін, де щорічно проходить наймасштабніший в світі льодовий фестиваль. Там Дмитро Комаров приєднався до команди льодорубів і випробував на собі всі складнощі їх професії: на 25-градусному морозі, ведучий вручну прямо з річки добував 500-кілограмові брили льоду для побудови казкового містечка.

В продовженні харбінських пригод команда «Світу навиворіт» з берега холодної річки вирушить прямо на будівництво. І покаже глядачеві, як з льоду і води китайці примудряються буквально за 4 дні звести фантастичний крижаний мегаполіс. Гігантські крижані скульптури Харбіну неодноразово потрапляли в Книгу рекордів Гіннесса.

Фестиваль в Харбіні

Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв потраплять на будмайданчик за тиждень до офіційного відкриття фестивалю. Площа Крижаного міста - 600 тисяч квадратних метрів, а для будівництва всіх експозицій з річки сюди доставляють 180 тисяч тон льоду. Над створенням міста фактично цілодобово працюють близько 10 тисяч працівників.

«Та людина, яка хоч раз в житті робила ремонт, знає, що ремонт - це назавжди. А тут ти бачиш, здавалося б, ще нічого не готово - якісь ліси, підйомні крани ... а через 4 дні тут буде справжнє Крижане місто. Китайці славляться своїми швидкостями. Наприклад, вони примудрилися розібрати старий і повністю побудувати новий міст в Пекіні всього за 43 години. Це справжня магія! І таких прикладів феноменальних, і, здавалося б, нереалістично швидких темпів роботи багато. Здається, ці люди вміють швидко будувати з чого завгодно - будь то хоч бетон або цегла, хоч лід і вода», - здивується Дмитро Комаров.

«Світ навиворіт» покаже, як за допомогою примітивних інструментів створюються крижані шедеври. Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв заберуться на центральну скульптуру харбінського зимового містечка - вражаюче спорудження нереальних розмірів і форми. А також ведучий отримає унікальну можливість самому доторкнутися до масштабного будівництва і створити свою скульптуру для крижаної експозиції.

Крім того, українська команда втілить у життя мрію головних героїв цього свята - сміливих льодорубів, які по 14 годин на день руками дістають з річки брили льоду для будівництва. Як здійсниться їх заповітна мрія - вперше в житті потрапити на льодовий фестиваль, які емоції від побаченого чекають льодорубів, і чому разом з ними Дмитро Комаров повернеться в дитинство - дивіться у новому випуску програми «Світ навиворіт» вже сьогодні о 22.45 на каналі «1+1».