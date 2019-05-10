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Леді-спокуса: Слава з НеАнгелів "запалює" чуттєвим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.05.2019 - 12:56
Леді-спокуса: Слава з НеАнгелів "запалює" чуттєвим фото
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Камінська показала спортивні форми

Слава Камінська останнім часом любить побалувати своїх шанувальників вельми відвертими знімками. То фотосесію в купальнику з анімалістичним принтом влаштує, то в ультра короткій сукні позує. І кожен раз блищить глибоким декольте. Не став винятком і один з останніх знімків солістки НеАнгелів на її сторінці instagram.

Так, на опублікованому фото Слава позує в одній лише нижній білизні – чорному напівпрозорому бюстгальтері. Також вона позує за перегородкою. Зачіска – розкішні об'ємні локони, укладені на одну сторону. Макіяж зроблений з акцентом на червоні губи.

"Доброї ночі", - підписала це фото Камінська.

Слава Камінська

Спокуслива Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники співачки поспішили засипати її захопленими відгуками:

  • Дуже спокусливе фото!
  • Красуня!
  • Сама-Сама!
  • Заснеш після цього, як же))

До речі, до цього знімка Камінська опублікувала ще один – зі зйомок нового кліпу "Удари". Тоді Камінська з'явилася в незвичайному образі в стилі "Матриці" - в довгому лаковому зеленому плащі, червоній спідниці і таких же червоних чоботях.

Леді-спокуса: Слава з НеАнгелів &quot;запалює&quot; чуттєвим фото

Леді-спокуса: Слава з НеАнгелів &quot;запалює&quot; чуттєвим фото

Слава з НеАнгелів в кліпі "Удари" (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська похвалилася своїми сімейними вихідними. Солістка НеАнгелів не так і часто балує фанів теплими знімками. Українській виконавиці вдалося викроїти час на прогулянку зі своєю мамою, а також дітьми – Леонардом і Лаурою. За один день сім'я встигла відвідати відразу два парку развелчений. А також контактний зоопарк, де діти погодували кіз та кролів.

Також до цього Слава й Віка з Неангелів підкорили точеними фігурами на вечірці " Viva! Бал. Співачки з'явилися в різних за характером, але однаково стильних образах.

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Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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