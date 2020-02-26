Леді-русалка: Леся Нікітюк в крихітному бікіні похвалилася лакшері-відпочинком

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча продовжує насолоджуватися розслабленим єгипетським відпочинком

Поки найактивніші фанати і хейтеры обговорюють фігуру Лесі Никитюк і ступінь вульгарності її фото, телеведуча не соромиться підкидати їм нові теми для дискусій. Так нещодавно Леді Ле опублікувала знімки, зроблені ввечері на території єгипетського готелю, на яких знаменитість позувала в короткій джинсовій сорочці, демонструючи відсутність спідниці.

Але вона вирішила не зупинятися на досягнутому і наступним фото, яким вона порадувала підписників став розслаблений кадр, на якому в крихітному бікіні Леся віддавшись морським хвилям, лежить з закритими очима на поверхні води.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

І якщо деяким фанатам здалася, що телеведуча весь час відпочиває і практично не показує робочих кадрів, то їм насправді не здалося. "Rest" – підписала знімок дівчина, доповнивши його эмоджи з блакитними хвилями, підтверджуючи, що насолоджується життям.

Підписники відзначили, що в такому ракурсі Леся нагадує їм русалку, а відблиски від води роблять фігуру ще привабливішою і стрункішою.

Судячи з фотографій, Леся живе на морях і більше нічого не робить, життя суцільний відпочинок

Леді Русалка

Така бомбезна

Як русалка, дуже красива

Леся ві, дуже гарна

Красуня світова

Якщо фото повернути на 180 ще крутіше виглядає

Русалонькаааа

Яка красуня

Безтурботного відпочинку, Королева!

Варто відзначити, що Леся Нікітюк нещодавно без сорому розсекретила параметри своєї фігури і спокусила розкішним бюстом.