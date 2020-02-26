Леді-русалка: Леся Нікітюк в крихітному бікіні похвалилася лакшері-відпочинком

Телеведуча продовжує насолоджуватися розслабленим єгипетським відпочинком
Поки найактивніші фанати і хейтеры обговорюють фігуру Лесі Никитюк і ступінь вульгарності її фото, телеведуча не соромиться підкидати їм нові теми для дискусій. Так нещодавно Леді Ле опублікувала знімки, зроблені ввечері на території єгипетського готелю, на яких знаменитість позувала в короткій джинсовій сорочці, демонструючи відсутність спідниці.
Але вона вирішила не зупинятися на досягнутому і наступним фото, яким вона порадувала підписників став розслаблений кадр, на якому в крихітному бікіні Леся віддавшись морським хвилям, лежить з закритими очима на поверхні води.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
І якщо деяким фанатам здалася, що телеведуча весь час відпочиває і практично не показує робочих кадрів, то їм насправді не здалося. "Rest" – підписала знімок дівчина, доповнивши його эмоджи з блакитними хвилями, підтверджуючи, що насолоджується життям.
Підписники відзначили, що в такому ракурсі Леся нагадує їм русалку, а відблиски від води роблять фігуру ще привабливішою і стрункішою.
Варто відзначити, що Леся Нікітюк нещодавно без сорому розсекретила параметри своєї фігури і спокусила розкішним бюстом.