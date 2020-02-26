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Леді-русалка: Леся Нікітюк в крихітному бікіні похвалилася лакшері-відпочинком

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.02.2020 - 11:44
Леді-русалка: Леся Нікітюк в крихітному бікіні похвалилася лакшері-відпочинком
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча продовжує насолоджуватися розслабленим єгипетським відпочинком

Поки найактивніші фанати і хейтеры обговорюють фігуру Лесі Никитюк і ступінь вульгарності її фото, телеведуча не соромиться підкидати їм нові теми для дискусій. Так нещодавно Леді Ле опублікувала знімки, зроблені ввечері на території єгипетського готелю, на яких знаменитість позувала в короткій джинсовій сорочці, демонструючи відсутність спідниці.

Але вона вирішила не зупинятися на досягнутому і наступним фото, яким вона порадувала підписників став розслаблений кадр, на якому в крихітному бікіні Леся віддавшись морським хвилям, лежить з закритими очима на поверхні води.

Леді-русалка: Леся Нікітюк в крихітному бікіні похвалилася лакшері-відпочинкомФото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

І якщо деяким фанатам здалася, що телеведуча весь час відпочиває і практично не показує робочих кадрів, то їм насправді не здалося. "Rest" – підписала знімок дівчина, доповнивши його эмоджи з блакитними хвилями, підтверджуючи, що насолоджується життям.

Підписники відзначили, що в такому ракурсі Леся нагадує їм русалку, а відблиски від води роблять фігуру ще привабливішою і стрункішою.

  • Судячи з фотографій, Леся живе на морях і більше нічого не робить, життя суцільний відпочинок
  • Леді Русалка
  • Така бомбезна
  • Як русалка, дуже красива
  • Леся ві, дуже гарна
  • Красуня світова
  • Якщо фото повернути на 180 ще крутіше виглядає
  • Русалонькаааа
  • Яка красуня
  • Безтурботного відпочинку, Королева!

Варто відзначити, що Леся Нікітюк нещодавно без сорому розсекретила параметри своєї фігури і спокусила розкішним бюстом.

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Новини України Леся Нікітюктелеведущая
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