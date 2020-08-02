В латексі і з екстремальним декольте: Кайлі Дженнер блищить на обкладинці іменитого глянцю

22-річна зірка реаліті, міллонерша і успішна бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає все - і добре відпочити, і продуктивно попрацювати. Так, молода мама знялася для нового випуску журналу Vogue Hong Kong і з'явилася на обкладинці в відвертому латексному образі.

Кайлі позує в латексній сукні винного відтінку з запахом від YSL і демонструє відверте пишне декольте.Пікантний образ вона доповнила чорними латексними ботфортами. В якості яскравого акценту - велика золотий ланцюг на шиї. Макіяж - в нюдових відтінках з акцентом на очі, зачіска проста і ефектна - волосся з вологим ефектом укладене на бік.

Автором кадрів за участю американської зірки став фешн-фотограф Грег Сволс, в портфоліо якого роботи з багатьма знаменитостями - Дітою фон Тіз, Пріянкою Чопрою і іншими. До слова, Кайлі часто потрапляє в його об'єктив, і це далеко не перша їх колаборація.

Кайлі Дженнер для Vogue Hong Kong (фото: instagram.com/kyliejenner)

Шанувальники Кайлі оцінили її ефектний образ і поспішили залишити безліч компліментів на адресу успішної красуні. Всього за пару годин кадр набрав більше 3 млн лайків і зібрав близько 12 тис коментарів.

До слова, частою гостею сторінки мами в Instagram є її дворічна дочка Стормі. Мама не шкодує грошей на дитину. Наприклад, вона з легкістю презентувала їй власного поні, а також сумку від іменитого бренду за 1 000 доларів.