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"Квартал 95" показав "несподівані" фото Кошового з кульками

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 21:56
"Квартал 95" показав "несподівані" фото Кошового з кульками Євген Кошовий (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Автор: Lite

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий 7 квітня відсвяткував день народження. В цьому році художньому керівнику "Вечірнього Кварталу" виповнилось 38-м.

"Кварталівці" поділилися фотографіями з гучного святкування.

Виявилося, що день народження Кошовий зустрів на роботі, оскільки репетиційний процес перед концертом "Вечірнього Кварталу" в самому розпалі. І хоч саме дійство пройде без глядачів, підготовка до нього йде дуже насичена.

Перед репетицією актори вирішили влаштувати Жені сюрприз - кульки, торт і свічки. Щоб ні локдаун, ні робочий процес не залишили без свята їхнього дорогого друга.

&quot;Квартал 95&quot; показав &quot;несподівані&quot; фото Кошового з кульками&quot;Квартал 95&quot; показав &quot;несподівані&quot; фото Кошового з кульками&quot;Квартал 95&quot; показав &quot;несподівані&quot; фото Кошового з кульками&quot;Квартал 95&quot; показав &quot;несподівані&quot; фото Кошового з кульками

Актори "Кварталу 95" привітали Кошового кульками та свічками (фото: прес-служба студії)

"Це було дуже несподівано! Я приїхав як завжди на репетицію, а мене зустрічають камери, кульки і свічки. Начебто і не ювілей, але дуже приємно, що хлопці так потурбувалися і все організували. Люблю всіх", - прокоментував Кошовий після сюрпризу.

Євген поділився, що в цьому році зустрічав свій день народження у вузькому сімейному колі. У зв'язку з локдауном і підготовкою до концерту великого святкування не було.

&quot;Квартал 95&quot; показав &quot;несподівані&quot; фото Кошового з кульками

Євген Кошовий з сім'єю (фото: прес-служба студії)

Додамо, що прем'єра оновленого "Вечірнього Кварталу" відбудеться 17 квітня на 1+1. Глядачів чекає "вакцинація гумором", зіркові гості, нові масштабні декорації, гострі жарти і багато інших сюрпризів.

Раніше ми писали, що старша дочка Кошового вразила мережу зовнішнім виглядом.

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