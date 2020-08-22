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Лялечки: Ані Лорак з дочкою в стильних сукнях-вишиванках викликали фурор в мережі

Субота 22 серпня 2020 09:56
Лялечки: Ані Лорак з дочкою в стильних сукнях-вишиванках викликали фурор в мережі
Ані Лорак з дочкою Софією (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Lite

Співачка продемонструвала кілька образів в стильних коротких вишитих сукнях

Ані Лорак з дочкою Софією вирішила втекти від рутинних буднів і розвіятися після карантину в сонячній Греції. Компанію їм склав старий друг Філіп Кіркоров з дітьми, який також поїхав до моря на європейський курорт. На свіжих знімках з узбережжя співачка показала кілька образів в розкішних яскравих сукнях-вишиванках, а 9-річна Соня вирішила не відставати від мами і також приміряла стильне етнічне вбрання.

Для першого фото Ані вибрала світле лляне вишите плаття-міні з яскравими візерунками вартістю $492. А для амтарского фотосету з донькою вона обрала чорне коротке плаття з вищитим верхи і прозорим рюшем на подолі за $494.

Софія не відставала від мами і покрасувалася в рожевій сукні-вишиванці довжини міді до коліна і поясом на талії. Вона доповнила свій образ маленькою акуратною сумочкою на ланцюжку через плече. Волосся дівчинка заплела в дрібні афрокосички, створивши стильну зачіску.

Лялечки: Ані Лорак з дочкою в стильних сукнях-вишиванках викликали фурор в мережі

Лялечки: Ані Лорак з дочкою в стильних сукнях-вишиванках викликали фурор в мережі

Лялечки: Ані Лорак з дочкою в стильних сукнях-вишиванках викликали фурор в мережі

Лялечки: Ані Лорак з дочкою в стильних сукнях-вишиванках викликали фурор в мережі

Лялечки: Ані Лорак з дочкою в стильних сукнях-вишиванках викликали фурор в мережі

Ані Лорак з дочкою в сукнях-вишиванках позували на грецькому узбережжі (фото: instagram.com/anilorak)

"We love our dresses! Красиві українські візерунки на сучасних сукнях. Стильно і душевно!" - підписала вона фото у вбранні від бренду MARCH11, заснованого українським стилістом Робертою Міщенко в Нью-Йорку.

Лялечки: Ані Лорак з дочкою в стильних сукнях-вишиванках викликали фурор в мережі

Лялечки: Ані Лорак з дочкою в стильних сукнях-вишиванках викликали фурор в мережі

Скріншот: www.march11.com

Шанувальники не змогли встояти перед стильним фотосетом співачки з дочкою в сучасних національних вбраннях.

  • Сонечка вже така доросла, вся в маму
  • Дівчатка-красуні
  • Кароліна, які ви красуні з донечкою!
  • Красуні. Софія-принцеса
  • Лялечка, шикарна красуня
  • Яка шикарна
  • Красуні улюблені. Як же Вам личить. Такі щасливі і сяючі. Як Сонечка подорослішала, така ж красуня, як і матуся
  • Кароліночка, Ви прекрасні в будь-якому вбранні і образі! Вам все до лиця! Ви прекрасні. Неймовірна красуня
  • Такі сонячні
  • Модници-красуні

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що в червні Ані Лорак відсвяткувала день народження Софії і влаштувала їй свято в компанії дітей Філіпа Кіркорова.

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