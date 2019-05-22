Лялечка: Слава з НеАнгелів вразила шанувальників пишними "губами-цукерками"

Камінська показала спокусливі губки
Слава Камінська продовжує ділитися з шанувальниками фото зі зйомок нових випусків популярного шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі". Зазначимо, що ведучими проекту є Леся Нікітюк і Сергій Притула. На цей раз солістка групи НеАнгели захопила фанів всього лише одним фото – своїм селфі, на якому демонструє буквально ідеальний макіяж.
Так, на знімку в центрі уваги – пишні червоні губи Камінської. Ще один акцент в макіяжі – жирні стрілки на очах. До речі, серед мейкап-трендів 2019 особливе місце знову займають жирні стрілки. Цей популярний "елемент" макіяжу 80-90-х з новою силою підкорив модні подіуми та fashion-зйомки для глянцевих журналів. Тому саме час навчиться малювати стрілки!
Образ співачки доповнюють об'ємні локони рудого волосся.
При цьому свій новий пост Камінська вирішила супроводжувати філософською цитатою:
"Ми живемо в цікавий час, коли в пріоритеті більшості - ЗДАВАТИСЯ, а не БУТИ", - пише Слава.
Слава Камінська і її ідеальний макіяж (фото: instagram.com/babaslavka)
Шанувальники Камінської поспішили прокоментувати її новий стильний вихід. При цьому коментарі, як зазвичай, різні – від захоплених до критики.
Зазначимо, що на знімальному майданчику Камінська встигла також і відео зробити, і з Лесею Нікітюк сфотографуватися Забавно, що при цьому дівчата позують в однакових вбраннях. Та й взагалі дуже одна на одну схожі. Швидше за все, в рамках якогось конкурсу на шоу їм довелося переодягтися.
Леся Нікітюк і Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
А от Леся Нікітюк продовжує вести свою постійну "рубрику" – "Образ дня". Під час зйомок нового сезону "Хто зверху?" Нікітюк тепер із завидною регулярністю показує шанувальникам свої нові образи для кожного ефіру. Приміром, нещодавно телеведуча показала стильний образ цього сезону – в подовженому жакеті і в легінсах.
Також нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів показала, як веселилася в Тель-Авіві. Співачка зробила кілька яскравих фото - з Кончітою Вурст і Мамою Вєрки Сердючки.