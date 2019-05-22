Лялечка: Слава з НеАнгелів вразила шанувальників пишними "губами-цукерками"

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Камінська показала спокусливі губки

Слава Камінська продовжує ділитися з шанувальниками фото зі зйомок нових випусків популярного шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі". Зазначимо, що ведучими проекту є Леся Нікітюк і Сергій Притула. На цей раз солістка групи НеАнгели захопила фанів всього лише одним фото – своїм селфі, на якому демонструє буквально ідеальний макіяж.

Так, на знімку в центрі уваги – пишні червоні губи Камінської. Ще один акцент в макіяжі – жирні стрілки на очах. До речі, серед мейкап-трендів 2019 особливе місце знову займають жирні стрілки. Цей популярний "елемент" макіяжу 80-90-х з новою силою підкорив модні подіуми та fashion-зйомки для глянцевих журналів. Тому саме час навчиться малювати стрілки!

Образ співачки доповнюють об'ємні локони рудого волосся.

При цьому свій новий пост Камінська вирішила супроводжувати філософською цитатою:

"Ми живемо в цікавий час, коли в пріоритеті більшості - ЗДАВАТИСЯ, а не БУТИ", - пише Слава.

Слава Камінська і її ідеальний макіяж (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Камінської поспішили прокоментувати її новий стильний вихід. При цьому коментарі, як зазвичай, різні – від захоплених до критики.

"А мені більше подобався твій образ +10 років тому, з тонкими бровами, і не тільки)"

"Гарна, гарна... І співаєш гарно"

"Згодна! В пріоритеті у багатьох випендритися, а не будувати особисте життя"

"Згодна! Але цей тренд вже відступає"

"Красива! І талановита!"

"На Монро схожа))"

"Дуже на травесті Монро схожі на цьому фото"

"Лялечка"

"Мені б такий носик"

"Ось вона, мудра жінка баба Славка))"

"Ви мене вибачте!!! Раніше ви були індивідуальні, а тепер просто маса однакових дам!"

"Доводячи себе пластикою до образу Джолі - це очевидний пріоритет "здаватися"

"Обожнюю Вас, але з губами вже перебір"

Зазначимо, що на знімальному майданчику Камінська встигла також і відео зробити, і з Лесею Нікітюк сфотографуватися Забавно, що при цьому дівчата позують в однакових вбраннях. Та й взагалі дуже одна на одну схожі. Швидше за все, в рамках якогось конкурсу на шоу їм довелося переодягтися.

Леся Нікітюк і Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

А от Леся Нікітюк продовжує вести свою постійну "рубрику" – "Образ дня". Під час зйомок нового сезону "Хто зверху?" Нікітюк тепер із завидною регулярністю показує шанувальникам свої нові образи для кожного ефіру. Приміром, нещодавно телеведуча показала стильний образ цього сезону – в подовженому жакеті і в легінсах.

Також нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів показала, як веселилася в Тель-Авіві. Співачка зробила кілька яскравих фото - з Кончітою Вурст і Мамою Вєрки Сердючки.