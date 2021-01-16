Лялечка: Санта Дімопулос розчулила мережу фото доньки і поділилася лайфхаками польотів з дітьми

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос зізналася, що після проекту довго приводила себе до ладу. Божевільний графік зйомок, виснажливі репетиції, тонни гриму та лаку - не найкращі друзі краси.

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Також після проекту Санта вирушила відпочивати в Дубай разом з чоловіком та донькою. А днями знаменитість розчулила мережу знімками крихти Софії з Мальдівських островів. Фаната назвали малу лялечкою і подякували Санту, що та щедро ділиться знімками своєї дитину у мережі.

Але Дімопулос ділиться не тільки фото з тріпів, а й корисними порадами. Літати з малюком - не вперше для Санти, тож в неї накопичилися поради, як полегшити подорож з дітьми.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

"Наша перша спільна поїздка з Софі трапилася, коли їй виповнилося 2 місяці - і весь переліт вона солодко спала. Потім ми літали в Дубаї в 4 місяці, Куршевель і ось знову Дубаї. Вона відмінно переносить зміну обстановки - і все проходить більш, ніж гладко. Незважаючи на те, що у поїздку ми завжди беремо нянечку, в дорозі я намагаюся постійно бути з Софі", - відверто зізналася Дімопулос.

Наскільки корисних підказок:

1. "Готуйтеся бути гнучкими і наберіться терпіння, адже малюк може вередувати, кричати, плакати і не слухатися. Головне - не виходити з себе (діти відразу переймають занепокоєння), бути готовою, що не все піде за планом і потрібно швидко реагувати.

2. Візьміть знайомі дитині речі/іграшки, щоб не було сильного стресу. У нас це ковдрочка і книжки.

3. Продумайте всі дрібниці (які насправді зовсім і не дрібниці) - вода, запасний зручний одяг, памперси, пустушки, серветки, планшет з мультиками, іграшки, книжки, zip lock пакети (при "аварії", брудні речі скласти), пару запасних футболок для себе.

4. Обов'язково візьміть з собою корисні перекуси (крім їжі), бо діти без звичної обстановки, в стресі, перельотах найчастіше їдять набагато більше звичайного. Я беру ягоди, печиво (попередньо спечене будинку), авокадо, банан, сир.

5. Аптечка, яку збере ваш педіатр", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, Санта Дімопулос зворушила фоловерів милим знімком з чоловіком і донькою - нереально гарна сім'я.