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Крила за спиною: Злата Огневич зізналася, що радує її на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.05.2020 - 18:37
Крила за спиною: Злата Огневич зізналася, що радує її на карантині
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка поділилася, що обожнює кататися на велосипеді

Злата Огневич на карантині пише нові пісні і багато музикує, що не доводиться до смаку її сусідам, які вже неодноразово просили артистку бути тихше. Крім того, співачка розібрала свій гардероб і вразила мережу своєю вражаючою колекцією взуття. Під час цього нелегкого періоду вона знаходить розраду в маленьких радощах - наприклад, зірка зізналася, що обожнює кататися на велосипеді.

Злата опублікувала ніжний знімок, на якому позує в білому платті в горошок з глибоким декольте на тлі стіни з східними візерунками. Співачка зазначила, що поїздки дарують їй почуття свободи, якого зараз так не вистачає.

"Поговоримо про маленькі радощі? Моя радість - це катання на вело, відчуваю крила за спиною і повну свободу. Літо- той самий час для нічних прогулянок! )))) Ваші маленькі радощі- які вони на смак? Розкажіть мені!" - поділилася Огневич.

Крила за спиною: Злата Огневич зізналася, що радує її на карантині

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Також співачка виклала ефектний кадр, на якому зображена в стильному червоному комбінезоні і накинутому зверху картатому плащі на тлі висоток. Злата розсекретила свою мрію - жити у великому приватному будинку.

"Гіганти наступають. Живемо у кам’яних джунглях... Що обираєте: будинок за містом, або жити в квартирі? Я мрію про великий і світлий будинок..." - відверто розповіла артистка.

Крила за спиною: Злата Огневич зізналася, що радує її на карантині

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

У коментарях користувачі мережі діляться своїми карантинними радощами, не забуваючи залишати Златі компліменти.

  • Красатулька
  • Вам йде цей фон!!
  • Я щаслива коли влітку я купаюся в теплій річці.
  • Шикарна))))))
  • Дуже красива Ти
  • Для мене зараз маленька радість - це вечір із чашечкою кави, книгою та блокнотиком для запису ідей
  • Мої маленькі радості це мої діти,а ще це час коли я маю змогу пов'зв'язати ажури...такі як у вас на фото і не ліше
  • Сімейні прогулянки парком та лісом!
  • Талант відразу впадає в очі))
  • Маленька радощь - подивитися на Злату
  • Спів в душі ото справжня радість
  • Моя радість ,бачіті Ваші нові пости))

Крила за спиною: Злата Огневич зізналася, що радує її на карантині

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, Злата Огневич відверто зізналася, чи робить "уколи краси" і поділилася своїми секретами догляду за собою.

Стильна штучка: Злата Огневич похвалилася значною колекцією взуття Сусіди мене проклинають: Злата Огневич розповіла про своє життя на карантині
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