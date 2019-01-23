"Крута задумка": Світлана Лобода приголомшила шанувальників епатажним номером

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка здивувала несподіваною оригінальною постановкою

Відома співачка Світлана Лобода, яка влаштувала серію видовищних концертних шоу в Москві, показала пару знімків оригінальних номерів, а також підкорила шанувальників сценічними костюмами. Кадрами зі своїх виступів зірка поділилася в Instagram.

На одному з фото артистка відображена в блискучій сукні з розрізом від стегна в оточенні шоу-балету – "обезголовлені" танцюристи тримають у руках лялькові голови з довгими білими кучерями, що з боку виглядає дуже епатажно.

"Танцюю навіть волоссям", - залишила виконавиця влучний хештег під дещо моторошною ілюстрацією.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальникам сподобалося неординарне дійство на сцені, хоч деякі і визнали його трохи лякаючим, а також зазначили, що Лобода схожа на фотографії на "королеву монстрів" Леді Гагу.

"Я думала, що це Леді Гага", "Дуже еротично", "Дуже круто", "Дуже сміливо", "Суперовий номер", "Така крута задумка, ці хлопці з головами", "Схожа на Леді Гагу", "Відмінний номер, мені дуже сподобався!" - ділилися думками коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

На ще одному фото, з допомогою якого Світлана побажала фанам доброї ночі, вона зображена у блискучому чорно-золотому короткому вбранні з мікрофоном у руках.

Концертний костюм співачки підписники порахували досить привабливим і зазначили, що він їй до лиця.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Тепер це мій улюблений костюм", "Світланка, приголомшлива", "Свєта зачаровує", "Шикарна", "Всі люди як люди, а Свєтка-зірка", "Офігенний вбрання. Самий вогненний з усіх", "Ідеальна, солодких снів", - залишали читачі мікроблога зірки послання для неї, не забувши попросити співачку добре відпочити і відновитися після насичених концертних буднів, адже вона навіть примудрилася отримати травми на сцені.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Світлану Лободу розкритикували за дуже ексцентричне концертне вбрання, порівнявши її сценічний образ із зовнішністю Сергія Звєрєва і Філіпа Кіркорова.

Відео: РБК-Україна