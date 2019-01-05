Хто крутіший: Полякова, Каменських і Лорак похвалилися фігурами в бікіні

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Українські зірки позували на фоні казкових пейзажів

Українські зірки Оля Полякова, Настя Каменських і Ані Лорак похвалилися на своїх сторінках в Instagram спокусливими фото в бікіні, позуючи у вигідних ракурсах і демонструючи стрункі фігури і апетитні форми.

Оля Полякова проводить час в Майамі, де вона виступала на Новий рік в одному з місцевих закладів.

"Ну як ви там без мене?" - грайливо поцікавилася "суперблондинка", стоячи в білому бікіні поруч з пальмою, доповнивши пляжний ансамбль крислатим капелюхом і сонячними окулярами.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Знімк на пляжі в компанії своєї подруги Ані Лорак розмістила в мікроблозі спортсменка Лілія Подкопаєва. Судячи з геолокації, знаменитості також обрали для відпочинку сонячний Маямі. Зірки зробили спільне селфи в сонячних окулярах на фоні океану, посилаючи поцілунки в камеру.

"Дівоча команда", - підписала кадр Лілія Подкопаєва і тут же отримала безліч компліментів віт підписників.

Фото: Ані Лорак і Лілія Подкопаєва (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Настя Каменських не перестає тішити фанів яскравими пляжними фотоссесіями, вихваляючись апетитними формами "як у Кім".

"З Різдвом", - лаконічно підписала фото в купальнику артистка іспанською, адже їй довелося вивчити цю мову всього за пару місяців заради виконання свого хіта Peligroso.

Де проводить відпустку зірка – невідомо, адже цю інформацію вона активно приховує, не зазначаючи геотеги на знімках. На новому чорно-білому кадрі Настя заклично дивиться в камеру, демонструючи оригінальний верх купальника, а також зробивши акцент на розкішне декольте.

Фото: Настя Каменських www.instagram.com/kamenskux)

Ще парочкою відвертих знімків Каменських поділилася у "історіях". На одному з них вона позує в сомбреро, а на іншому - сидить на краю басейну, замріяно дивлячись у камеру.

Фото: Настя Каменських www.instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменських www.instagram.com/kamenskux)

Раніше ми писали про те, що українські телеведучі і сімейна пара Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили відпочивати на острів Маврикій, звідки шлють шанувальникам яскраві знімки.