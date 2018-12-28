"Міцний горішок": Олег Винник снігу похвалився мускулатурою

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

У співака відмінна фігура і він намагається продемонструвати її навіть взимку

Український співак Олег Винник, вирішив порадувати своїх шанувальниць новими фото на своїй сторінці в Instagram. Знімок вийшов вражаючим - співак позував на тлі снігових заметів в червоній футболці, виставивши на показ свої біцепси.

Фото: Олег Винник не боїться морозів (instagram.com/olegg.vynnyk)

"Друзі, як настрій? Готуєтесь до свят?", — запитав під фото Олег у своїх підписників.

Скріншот: Коментарі до посту Олега Винника (instagram.com/olegg.vynnyk)

Шанувальники дуже жваво відреагували на фото і залишили масу позитивних коментарів до такого сміливого образу співака. Вони розповіли, як готуються до наступаючих свят і які асоціації у них викликало фото з кумиром.

Скріншот: Коментарі до посту Олега Винника (instagram.com/olegg.vynnyk)

"Мамо дорога!", "Клас!", "Клас! Яке загартування!", "Олег! А у Вас мабудь всі свята пройдуть в концертах,так?", "З наступаючим. Красень наш, не холодно? тебе любить моя мама!", "Напевно серце гаряче, як вогонь", - оцінили фанати фото.

"Супер", "Настрій передсвятковий. До свят готуюся звичайно", "Сніг у руках, чомусь нагадав мені крила, які на фото з альбомом "Ангел" ... Олег УДАЧІ!", - побажали йому шанувальники.

Крім того, фанати занепокоїлися малою кількістю одягу на співакові, адже на вулиці мінусова температура. Деякі порекомендували йому все ж надіти куртку.

Скріншот: Коментарі до посту Олега Винника (instagram.com/olegg.vynnyk)

"Олег настрій відмінний. До свят готова. Надіньте курточку щоб не захворіти", "Не замерзне", "Міцний горішок"," Одягайтеся тепліше. А то в таку погоду можна захворіти", - порадили вони любимому виконавцю.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, скільки коштує провести новорічну ніч в компанії зірки. Розцінки на корпоративи із зірками української естради — скільки заробляють на свята Олег Винник, Злата Огневич, Тіна Кароль і Макс Барських.

Зазначимо, що нещодавно Олег Винник поділився про свої плани на новий рік і поскаржився, що сам не може сходити за подарунками для близьких — всьому виною популярність і всюдисущі шанувальники.

Ми також розповідали про те, що Олег Винник зізнався, що завжди користувався попитом у прекрасної статі.

Деякі факти про Олега Виннике (відео: РБК-Україна)