"Красуні і мачо": Анна Сєдокова захопила сімейною ідилією

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники відзначили, що старша дочка співачки дуже схожа на неї

Популярна співачка Анна Сєдокова, яка також є ще і багатодітною мамою, любить публікувати сімейні знімки. Вона пишається своїми дітьми і намагається проводити з ними якомога більше часу. Правда, знімків з середньою дочкою артистки, Монікою, у неї немає – екс-чоловік зірки, бізнесмен Максим Чернявський, заборонив показувати дівчинку на камеру і забрав її жити в США. В Instagram знаменитість опублікувала чарівне сімейне фото, на якому позує разом зі старшою донькою Аліною і сином Гектором.

В кадрі зірка красується в блискучій блакитній сукні з розрізом до стегна і значним декольте, тримаючи на руках малюка. Юна красуня стоїть поруч із зірковою мамою в подібному вбранні – яскраво-жовтій атласній сукні, поклавши руку на плече співачки. Сім'я виглядає дружно і щасливо, викликаючи захоплення у фанів артистки.

"Немає ліків, які здатні вилікувати те, що може вилікувати щастя. Габріель Гарсіа Маркес. І я з ним згодна", - залишила вона підпис.

Фото: Анна Седокова з дочкою та сином (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники почали задаровувати знаменитість компліментами, відзначаючи, що старша дочка з вікомстає дуже схожою на неї, а маленький Гектор росте справжнім красенем і майбутнім серцеїдом.

"Яке тепле, сімейне фото", "У вас чудова сім'я! Будьте щасливі!", "Донька дуже схожа", "Аня, у Вас діти всі красиві!", "Аня, Гектор у вас просто бомбічний хлопчик, дуже гарний малюк", "Щаслива і така надихаюча", "Більше таких фото робіть, Ганнуся, щира радість на обличчях", "Красуні і мачо", "Класне фото, живі, яскраві і класні!" - ділилися думками коментатори.

Нагадаємо, що Анна Сєдокова викликала фурор в мережі образом в розкішній сукні вогняного кольору, що підкреслила її апетитні форми.

Раніше Анна Сєдокова в панчохах і піджаку на голое тіло спровокувала палкі суперечки в мережі.

До слова, заради пікантної фотосесії Анна Сєдокова змінила звичний колір волосся і зачіску. Знімок в червоних тонах полонив шанувальників співачки.