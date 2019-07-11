"Краса жінки з роками тільки зростає": 49-річна Кетрін Зета-Джонс захоплює квітучим виглядом

Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса знову підкорила мережу нев'янучою красою

Кетрін Зета-Джонс – одна з найбільш знаменитих красунь світового шоу-бізнесу. У молодості вона буквально підкорила своєю яскравою зовнішністю Голлівуд, а також і серце вже популярного на той час актора Майкла Дугласа. Вона зуміла побудувати кар'єру актриси, а також міцну сім'ю. На ній і власному бізнесі останнім часом і вирішила зосередитися знаменитість.

Актриса останнім часо мало де знімається (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Кетрін у свої 49 років дуже активна в соцмережах і всіляко демонструє у своєму мікроблозі нев'янучу зовнішність. Минулого тижня вона сколихнула мережу воістину молодим зовнішнім виглядом. 4 липня Кетрін вирушила на показ Fendi в Римі. На івент вона прибула в компанії 16-річної дочки Керіс Зета Дуглас. Обидві красуні виглядали настільки розкішно, що їх легко можна було прийняти за сестер.

Кетрін з роками не розгубила красу і шарм (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Кілька годин Кетрін вирішила ще раз підтвердити той факт, що 49 років – це тільки цифри, які в її житті не відіграють майже ніякої ролі. Актриса опублікувала нове фото в своєму Instagram-акаунті. Вона сидить, обхопивши коліна, в розкішному білому платті, схожому на вінчальне. Довгі напівпрозорі рукави-ліхтарики з чудовими візерунками, легкий шлейф спідниці, що спадає по сходах, жіночний силует... Картинка більш ніж чудова. Доповнюють образ густе волосся і виразний макіяж. Останній штрих – знаменита посмішка актриси, яка буквально осяює її обличчя.

Нове фото актриси (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Підпис до такої романтичної світлини акторка підібрала не менш знаковий. "Справжня краса жінки відзеркалюється в її душі. Це турбота і те, що вона з любов'ю передає свою пристрасть... Тому краса жінки зростає з роками", – ці слова легендарної Одрі Хепберн відмінно доповнили атмосферу знімка. Відповіддю їй стали численні компліменти від шанувальників і захоплення її "неземною красою".

Кетрін і Керіс (фото: instagram.com/carys.douglas)

До речі, в минулому році актриса знялася разом зі своєю дочкою для американського журналу Town&Country. Дівчина була так вдячна за цю роботу, що написала масу слів своєї знаменитій мамі: "...Спасибі моїй прекрасній мамі за її постійну підтримку в цей захоплюючий час. Я люблю тебе більше, ніж можуть сказати слова...".