"Краса Нью-Йорка": Надя Дорофева підкорила ідеальним стріт-стайл образом

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка прогулялася по Манхеттену в трендовому вбранні

Українська співачка і участиница гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва вирушила разом з чоловіком, музикантом, ведучим і блогером Володимиром Дантесом в Нью-Йорк. І це напередодні Нью-Йоркської тижня моди – найочікуванішої події трендсеттерів зі всього світу! Артистка також вирішила долучитися до цього знакового заходу, який стартувала 8 лютого, про що повідомила на сторінці в Instagram.

На селфі Надя постала в стильному шкіряному білому береті, сорочці в тон, яка визирає з трендового в прийдешньому сезоні картатого пальто. Чіткі чорні стрілки, нюдовая помада і сережки-кільця середнього діаметра завершували стріт-стайл look зірки. Судячи з геолокації, кадр був знятий на Манхеттені.

"Починається New York fashion week 2019", - написала Дорофєєва англійською, анонсувавши модну подію, повз яку не змогла пройти.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписникам співачки її аутфит припав до смаку, вони зазначили, що Надя виглядає вкрай гармонійно.

"О, яка гарна!", "Яка ж ти модна! Просо супер", "Неземна", "Краса NY", "найкраща", "Фото просто вогонь", "Яка ти неймовірна. Не що, і ніхто в світі не зрівняється з тобою", "Не можу підібрати слова, щоб описати твою красу", - не скупилися на щирі слова на адресу артистки її фани.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва не змогла стримати радості, опинившись у зимовому Нью-Йорку.

До слова, Надя Дорофєєва звернулася до фанів зі словами подяки, відзначивши їх активність і інтерес до її життя і творчості.

До речі, Надя Дорофєєва підкорила мережа fashion-фото з тату на спині у вигляді її сценічного псевдоніма - DODO.

Відео: РБК-Україна