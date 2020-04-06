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Червона королева: Лілія Ребрик в яскравому образі поділилася карантинною антистрес-програмою

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.04.2020 - 16:32
Червона королева: Лілія Ребрик в яскравому образі поділилася карантинною антистрес-програмою
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча поділилася порадами, як позбавитися від стресу і тривоги

Лілія Ребрик, незважаючи на карантин, виходить в прямі ефіри ранкової програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна". До речі, до робочого тижня ведучій допоміг готуватися її чоловік, який дебютував в якості перукаря і пофарбував теледіві волосся, причому впорався із завданням блискуче! Так, Лілія постала перед телеглядачами в червоному брючному костюмі, який ідеально сів по фігурі.

Зірка опублікувала фото в instagram і показала робочий тандем з співведучим Анатолієм Анатолічем. Лілія зображена в брючному костюмі, білосніжній майці та білих туфлях-човниках. В якості аксесуарів – червоні круглі сережки.

"Ефірний тиждень розпочато. Наша команда працює для вас, дотримуючись всіх правил безпеки", - запевнила ведуча і попросила підписників озвучити теми, які їм хотілося б обговорити в ранковій програмі.

Червона королева: Лілія Ребрик в яскравому образі поділилася карантинною антистрес-програмою

Червона королева: Лілія Ребрик в яскравому образі поділилася карантинною антистрес-програмою

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На сторінці передачі "Ранок з Україною" в Instagram Лілія перерахувала три обов'язкових пункту своєї антистрес-програми в період карантину.

Перше і основне – це спорт і різні активності. "Або в нашому з Андрієм Диким випадку - танці! Музику гучніше, дітей на руки і нумо рухатися", - зізнається теледіва.

Лілія радить захопитися яким-небудь хобі. "Та навіть на кухні можна відзначитися! Спробуйте, наприклад, новий незвичний рецепт. Вам цікаво, рідним - смачно. Гармонія!" - поділилася ведуча простим і дієвим секретом.

Червона королева: Лілія Ребрик в яскравому образі поділилася карантинною антистрес-програмою

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Вона закликає обов'язково виділити час для себе. "Ми з чоловіком маємо графік чергування по дітях - щоб кожен з нас міг хоч на годину залишитися сам і безперешкодно робити саме те, що хоче", - ділиться досвідом Лілія.

Також від рутинних буднів ведучу рятує улюблена робота. "Так, тепер збиратися на роботу довше - з дотриманням всіх карантинних вимог про маски, рукавички, дистанцію", - розповідає вона.

Раніше Лілія Ребрик розсекретила своє захоплююче дачне заняття, яке урізноманітнило сімейні карантинні будні.

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