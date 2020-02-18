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Красива пара: Леді Гага з бойфрендом зворушила мережу новим романтичним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.02.2020 - 13:27
Красива пара: Леді Гага з бойфрендом зворушила мережу новим романтичним фото
Леді Гага з бойфрендом (фото: instagram.com/ladygaga)

Схоже, співачка по-справжньому щаслива

Леді Гага тільки нещодавно, нарешті, розставила всі крапки над "і" щодо свого особистого життя. Зірка продемонструвала світу нового обранця. Вперше пара вийшла у світ на грандіозному концерті в честь Суперкубка-2020, де виступили Шакіра і Дженніфер Лопес. Леді Гага прийшла на захід під руку зі своїм новим бойфрендом, яким виявився Майкл Поланскі.

Красива пара: Леді Гага з бойфрендом зворушила мережу новим романтичним фотоЛеді Гага з хлопцем (фото: instagram.com/ladygaga)

Пізніше вдалося з'ясувати, що хлопець – вельми завидний наречений. Мільйонер і випускник Гарварду, відомий філантроп і генеральний директор компанії Parker Group – тільки завдяки цьому опису шанувальники артистки схвалили нового хлопця своєї улюблениці. Кожне фото парочки викликає масу позитивних відгуків. На противагу тим, що сипалися на Гагу в часи її "романа" з Бредлі Купером.

Красива пара: Леді Гага з бойфрендом зворушила мережу новим романтичним фотоЗакохані не приховують почуттів (фото: instagram.com/ladygaga)

У мережі вже з'явилася маса подробиць знайомства пари. Так, вони зустрілися в грудні минулого року, і між ними одразу пробігла та сама іскра. Відносини Леді Гаги і Майкла Поланскі швидко перейшли в розряд серйозних. Як запевняють знайомі, Гага навіть встигла познайомити нового коханого зі своєю матір'ю Синтією. Ну і для своїх фоловерів вона тішить.

Так, на День всіх закоханих Гага зробила романтичний пост у своїй манері. Вона показала фото, де позує разом з Майклом. Парочка обіймається, явно задоволена один одним. "Щасливого дня Святого Валентина!! "Дитинко, я вся в помаді?" Щасливого дня всім моїм монстрам!!! Я люблю вас!!!", – написала зірка.

Красива пара: Леді Гага з бойфрендом зворушила мережу новим романтичним фотоНове фото пари (фото: instagram.com/ladygaga)

Але не тільки 14-е лютого – привід для романтичних постів. Кілька годин тому на сторінці Гаги з'явилося новий доказ достовірності почуттів відомої співачки до бойфренду. Майкл і Гага позують на тлі розкішного морського пейзажу. Хлопець ніжно обіймає Гагу, а вона виглядає спокійною і щасливою. Розчулені фолловери буквально засипали свою улюбленицю коментарями:

  • Ви склали гарну пару!
  • Ви двоє неймовірно милі!
  • Так щаслива за тебе, ангел!
  • О боже, я плачу...

Що ж, співачка однозначно заслужила своє щастя.

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