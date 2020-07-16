У шкірі з голови та ніг: 50-річна Дженніфер Лопес блищить у пікантній фотосесії

Дженніфер Лопес влаштувала нову фотосесію, для якої підібрала черговий пікантний образ. 50-річна співачка рекламує колекцію взуття DWS – розробкою лінії наменитость займалася ще до пандемії. На знімку Джей Ло позує в чорному шкіряному вбранні: топі, трусиках, зверху на які накинула куртку об'ємну. Образ доповнили босоніжки на високих підборах, великі сережки-кільця золотистого відтінку, а також гладка укладка і незвичайний макіяж з акцентом на очі. Виглядала зірка просто бездоганно!

Джей Ло в новій фотосесії (фото: instagram.com/jlo)

Кадр, який Дженніфер запостила на своїй сторінці в Instagram, буквально звів з розуму її послідовувачів: «Ти неймовірна», «Гаряче», «Їй не може бути 50», «Просто неймовірна», «Фігура і взуття просто чудові», «Можна й мені таку фігуру?», «Просто рольова модель» , – не вщухають розмови в мережі.

Нагадаємо, раніше співачка показала яскравий образ в червоному светрі і губами йому в тон, який приміряла для зйомок програми World of Dance. Зірка виглядає настільки свіжо і спокусливо, що шанувальники просто не могли намилуватися.

Дженніфер все так само прекрасна (фото: instagram.com/jlo)

До речі, над своїм ідеальним тілом Лопес трудиться регулярно і ретельно. Зірка не пропускає тренувань, які часто влаштовує разом зі своїм бойрендом і майбутнім чоловіком Алексом Родрігесом. Щасливе сімейство звикло надихати численних фоловерів на спортивні подвиги.