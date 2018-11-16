"Космічний релакс": ALEKSEEV захопив шанувальників новим синглом-присвятою "Как ты там"

ALEKSEEV (фото: прес-служба)

Алексєєв відверто розповів про попередні стосунки

Український співак ALEKSEEV (Микита Алексєєв) представив зворушливий сингл "Как ты там", а також вперше розповів про тривалі стосунки зі своєю дівчиною.

ALEKSEEV написав сповідь на своїй instagram-сторінці. Артист вперше розповів про історію свого кохання — відносини, завдовжки в сім з половиною років, яким і присвятив пісню "Как ты там". Прем'єра відбулася 16 листопада.

ALEKSEEV — Как ты там

"У якийсь момент я відчув, що став повністю щасливою людиною. Ми знайшли правильний баланс: з одного боку — улюблена робота, віддані шанувальники, успіх, з іншого — сім'я. Ми стали справжньою родиною. Часто їздили до моєї мами, залишалися там на кілька днів. Були думки про весілля... Але, в один момент все переплуталося, в моєму житті з'явилася інша людина. Спочатку це були невинні розмови, які я періодично припиняв, розуміючи, що мені не можна. Я регулярно ставив собі заборони на наше спілкування і весь час їх порушував. На інстинктивному рівні відчув, що хочу піклуватися про неї, що відчуваю щось рідне і близьке. Згодом дізнався, що вона, як і я росла без батька. Я розумів, що у нас нічого не може бути, але при цьому відчував велике бажання зустрітися. Далі знову була заборона, яка цього разу тривала кілька місяців", — відверто пише Алексєєв.

Далі 25-річний співак пояснив, як же зміг поставити крапку у відносинах зі своєю попередньою дівчиною.

"В один день прийшов у готель після концерту і побачив фотографію, яку порекомендував мені instagram, і це була вона. Зважився написати. Переписувалися всю ніч. На наступний день розлютився на себе, і знову все припинив. І так було постійно, поки я не зрозумів, що безнадійно закоханий. У моє життя прийшла якась невагомість. Я був загнаний нею в кут. З одного боку — вірність, відданість, розуміння, щастя. З іншого — любов, трепет, хвилювання і бажання бути разом. Я ходив, як п'яний, і розумів, що ношу в своїй голові дві правди. Що ніхто ні в чому не винен, особливо ти. Як мені розпорядитися своїм життям? Як у всьому зізнатися? Що робити? Це було нестерпно. Через якийсь час я зрозумів, що нам придеся розлучитися і я повинен піти", — підсумував ALEKSEEV.

Зазначимо, що під час 12-го ефіру Танці з зірками ALEKSEEV заспівав під час виступу Мішель Андраде і Жені Кота.

Пісня "Как ты там", яку співак вклав всі особисті переживання, захопила шанувальників і слухачів ALEKSEEV своєю зворушливістю і глибиною. Вперше артист так відкрито заспівав і розповів про пережиті почуття.

"В навушниках музика і голос просто обволікають. Космічний релакс", — пише під треком Катерина Злат.

"Як завжди бездоганний", — зазначає Ольга Ходаковська.

"Чудово! Обажаю.... Оригінальність зашкалює", — захоплюється Arpine Abgaryan3.

"Дуже гарна пісня!" — пише E K.

"Як завжди, до мурашок", — підкреслює Ксюша аа.

"Чому це так ідеально, ааа", — захоплюється Марія Котова.

Скріншот коментарів: instagram.com/alekseev_officiel

Нагадаємо, 16 листопада відбулася презентація нового кліпу Макса Барських на пісню "Берега". При цьому відеоробота виконана в стилістиці 80-х.

Ще одна українська група, яка представила свій новий кліп — Анна-Марія. У новій роботі "Чому" сестри-близнючки розповіли про любов до одного хлопця.

Найяскравіші новачки українського шоу-бізнесу (фото: РБК-Україна)