Королева квітів: Тіна Кароль заворожила чуттєвими фото з півоніями

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol))

Співачка схвилювала шанувальників жаркими фото в квітах

Українська поп-діва Тіна Кароль не дає шанувальникам перевести дух і балує їх все новими і новими жаркими кадрами. Співачка віртуозно поєднує сексуальність і відвертість з витонченістю і лагідністю, викликаючи захоплення фанатів. На свіжих фото артистка влаштувала чуттєву фотосесію з квітами.

На ефектних знімках Тіна відображена в світло-рожевому піджаку і з букетом півоній в руках. Її волосся укладене красивими хвилями, а на обличчі - ніжний макіяж. На одному з фото вона підняла голову вгору і млосно прочинила губи, а на другому пронизливо дивиться в об'єктив.

Гра світла і тіні додає особливої атмосферності спокусливим знімкам, автором яких виступив фотограф Антон Кулаковський.

Тіна Кароль підкорила ніжними фото з півоніями (фото: instagram.com/tina_karol))



Користувачі мережі оцінили нові фото Кароль і засипали улюблену артистку захопленими коментарями.

Такаааая ніжна

Шикарна

Краща

До неможливості красива

Це дуже солодко

Прекрасна

Всі компліменти вже закінчилися, а бажання висловити захоплення красою з кожним разом більше. Невероятрейшая

як завжди вогонь

Королева квітів

Це нестерпно

Квіткова богиня

Кращу квітку в миреее

@tina_karol .... Кішечка приймає сонячні ванни

Який гарний квіточка

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль зворушила кадрами зі свого весілля з покійним чоловіком Євгеном Огіром. 15 червня для зірки – особливий день. Саме тоді вона вийшла заміж за коханого, свого продюсера і обвінчалася з ним. Але щастя тривало лише п'ять років – Євген помер від онкології.

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Автор: Lite