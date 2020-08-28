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Копія тата: молодший син Ірини Білик зачарував посмішкою на милому фото

П'ятниця 28 серпня 2020 17:35
Копія тата: молодший син Ірини Білик зачарував посмішкою на милому фото
Ірина Білик з сином (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Ольвія Агаркова

Табріз зворушив зовнішньою схожістю з батьком

Ірина Білик зізнається, що їй пощастило з чоловіком – фотографом і режисером Асланом Ахмадовим і двома чарівними синами – Глібом і Табрізом. До речі, співачка завела сторінку для молодшого хлопчика, де можна побачити його свіжі фото, запис ведеться від імені дитини. На новому знімку – Табріз відображений в кепці і світлій футболці, він мило посміхається і зачаровує своєю безпосередністю і щирістю.

Перед камерою малюк явно відчуває себе невимушено.

Копія тата: молодший син Ірини Білик зачарував посмішкою на милому фото

Табриз дуже схожий на тата Аслана Ахмадова (instagram.com/tabrizakhmadov)

"Кажуть, що я копія тата. А ви як думаєте?" - свідчить підпис під милим фото дитини. Шанувальники одностайно погодилися з хлопчиком.

  • Так точно
  • Так, точна копія свого талановитого татусі! Удачі тобі, малюк!
  • Лапочка, практично так. 80% -тато. 20%-матуся.
  • Батько!
  • Сонечко

    Копія тата: молодший син Ірини Білик зачарував посмішкою на милому фото

    Копія тата: молодший син Ірини Білик зачарував посмішкою на милому фото

    Скріншот коментарів

    Ірина обожнює молодшого синочка Табріза, який з'явився на світ завдяки сурогатній матері. Це рішення далося зірці непросто, але вона щаслива, що зважилася на такий вчинок. Хлопчик зростає допитливим, тямущим, обожнює щось майструвати, наприклад, якось він навіть полагодив іграшковий поїзд!

    Правда, маленький Табріз дозволяє собі іноді не слухати маму, зате тато для нього – великий авторитет. Нещодавно хлопчик знявся в стильному "байкерському" фотосеті зі своїм старшим братом Глібом. Ірина показала фото улюблених чоловіків і заінтригувала натяком в підписі, поцікавившись, чи варто їй розбавити чоловічу компанію сестричкою або подарувати своїм хлопцям братика.

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    Новини України Ірина Білик
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