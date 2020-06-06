Копія мами: Володимир Остапчук поділився ніжним фото з дітьми в день народження дочки

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Дочці шоумена Емілії виповнилося сім років

Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко після 12 років шлюбу і вже щасливий у нових стосунках - з 33-річною нотаріусом Христиною Горняк. Однак він продовжує спілкуватися з дітьми від попереднього шлюбу - дочкою Емілією і сином Еваном, а також підтримує їх фінансово. 5 червня його доньці виповнилося 7 років і зоряний тато зворушливо привітав дівчинку в мережі.

На своїй сторінці в Instagram Володимир поділився милим знімком зі своїми дітьми, при цьому іменинниця одягнена в різнобарвне смугасте плаття. Волосся дівчинки заплетене в безліч кісок яскравих кольорів, а на обличчі нанесений малюнок золотистою фарбою.

"Щасливого 7-го дня народження, мій маленьий поні", - підписав фото Остапчук, причому зробив це англійською мовою.

Володимир Остапчук показав ніжне фото з дітьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Користувачі мережі приєдналися до привітань Емілії, а також зазначили, що дівчинка просто-таки копія своєї мами, а ось дворічний Еван більше схожий на тата.

Вітаю Вашу донечку!!!! Дуже красиве фото. Емілія така вже доросла дівчинка! Красунічка

Де Оленка???

З Іменинницею

Копія мами

Вітттттаю! Бажааююю дівчинці здоров'я міцного, многая літа та великих звершень! З днем нарооооджееенння

З Днем Народження Емілію

Доброго дня. Вітаю Вашу донечку!!!!!! З найкращихми побажаннями

Донька так на Олену схожа, а син на вас

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук розповів, що залишив екс-дружині після розставання. За його словами, він вчинив як "справжній чоловік".

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Автор: Lite