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Копія мами: Володимир Остапчук поділився ніжним фото з дітьми в день народження дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.06.2020 - 09:49
Копія мами: Володимир Остапчук поділився ніжним фото з дітьми в день народження дочки
Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Дочці шоумена Емілії виповнилося сім років

Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко після 12 років шлюбу і вже щасливий у нових стосунках - з 33-річною нотаріусом Христиною Горняк. Однак він продовжує спілкуватися з дітьми від попереднього шлюбу - дочкою Емілією і сином Еваном, а також підтримує їх фінансово. 5 червня його доньці виповнилося 7 років і зоряний тато зворушливо привітав дівчинку в мережі.

На своїй сторінці в Instagram Володимир поділився милим знімком зі своїми дітьми, при цьому іменинниця одягнена в різнобарвне смугасте плаття. Волосся дівчинки заплетене в безліч кісок яскравих кольорів, а на обличчі нанесений малюнок золотистою фарбою.

"Щасливого 7-го дня народження, мій маленьий поні", - підписав фото Остапчук, причому зробив це англійською мовою.

Копія мами: Володимир Остапчук поділився ніжним фото з дітьми в день народження дочки

Володимир Остапчук показав ніжне фото з дітьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Користувачі мережі приєдналися до привітань Емілії, а також зазначили, що дівчинка просто-таки копія своєї мами, а ось дворічний Еван більше схожий на тата.

  • Вітаю Вашу донечку!!!! Дуже красиве фото. Емілія така вже доросла дівчинка! Красунічка
  • Де Оленка???
  • З Іменинницею
  • Копія мами
  • Вітттттаю! Бажааююю дівчинці здоров'я міцного, многая літа та великих звершень! З днем нарооооджееенння
  • З Днем Народження Емілію
  • Доброго дня. Вітаю Вашу донечку!!!!!! З найкращихми побажаннями
  • Донька так на Олену схожа, а син на вас

Копія мами: Володимир Остапчук поділився ніжним фото з дітьми в день народження дочки

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук розповів, що залишив екс-дружині після розставання. За його словами, він вчинив як "справжній чоловік".

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Автор: Lite

Теги Новини України Володимир Остапчукдочь
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