Копія мами: Володимир Остапчук поділився ніжним фото з дітьми в день народження дочки

Дочці шоумена Емілії виповнилося сім років
Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко після 12 років шлюбу і вже щасливий у нових стосунках - з 33-річною нотаріусом Христиною Горняк. Однак він продовжує спілкуватися з дітьми від попереднього шлюбу - дочкою Емілією і сином Еваном, а також підтримує їх фінансово. 5 червня його доньці виповнилося 7 років і зоряний тато зворушливо привітав дівчинку в мережі.
На своїй сторінці в Instagram Володимир поділився милим знімком зі своїми дітьми, при цьому іменинниця одягнена в різнобарвне смугасте плаття. Волосся дівчинки заплетене в безліч кісок яскравих кольорів, а на обличчі нанесений малюнок золотистою фарбою.
"Щасливого 7-го дня народження, мій маленьий поні", - підписав фото Остапчук, причому зробив це англійською мовою.
Володимир Остапчук показав ніжне фото з дітьми (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Користувачі мережі приєдналися до привітань Емілії, а також зазначили, що дівчинка просто-таки копія своєї мами, а ось дворічний Еван більше схожий на тата.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук розповів, що залишив екс-дружині після розставання. За його словами, він вчинив як "справжній чоловік".
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Автор: Lite