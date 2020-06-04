Комплекси заважали жити: Злата Огневич знялася у відвертій фотосесії в нижній білизні

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка поділилася пронизливої історією прийняття себе і свого тіла

Злата Огневич останнім часом взялася за експерименти із зовнішністю - так, співачка зробила зачіску каре і перефарбувалася в блондинку. І хоча в результаті артистка зіткнулася з деякими труднощами, наприклад, їй довелося частково змінювати гардероб, вона ні на секунду не пошкодувала про цей вибір. Тепер же зірка знялася у досить відвертій фотосесії, в якій показала фігуру у звабливій нижній білизні.

Злата зізналася, що такі фото незвичні для неї, але таким чином вона хоче допомогти іншим жінкам прийняти і полюбити себе, адже комплекси дуже заважають у житті.

Огневич приміряла кілька пікантних луків - так, вона позувала чорному з бежевим ліфчику і червоному брючному костюмі, сидячи за фортепіано.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

На іншому знімку співачка зображена в джинсах, незвичайному чорному бюстгальтері з безліччю шлейок і розхристаному короткому бежевому пальто.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Також виконавиця показала бекстейдж кадри з фотосету, на яких вона в короткому топі і напівпрозорої спідниці, а ще босоніжках на шпильці. Злата брала чуттєві пози, демонструючи витончену фігуру.

"Якщо б мені ще пару років тому сказали, що я знімуся в такому відвертому фотосеті, я б розсміялася цій людині в обличчя. Я проробила величезну внутрішню роботу, щоб полюбити себе, свою суть. Сьогоднішні зйомки змусили згадати давню і болісну історію, яка справила на мене величезний вплив... " - зізналася Огневич.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

За словами артистки, після того як чоловік, якого вона любила, назвав її в момент розставання товстою невдахою, у неї з'явилися комплекси.

"Один хлопець, я сильно любила його, сказав образливі слова при розставанні, я заприсяглася про них ніколи не згадувати, але сьогодні відчуваю бажання поділитися з Вами. Він мене називав невдахою, безталанною, говорив, що мій жахливий голос нікому не потрібен ( хоча про голос ще можна пережити). Але далі пішли закиди щодо тіла, фігури: товста ( так-так, я схильна швидко набирати вагу), незграбний коротун, мовляв, як я тільки могла подумати, що він буде зустрічатися з такою, як я. Навколо повно справжніх красунь, з якими мене і порівняти соромно... Ось, пишу це і сльози навертаються. З тих пір і з'явилася купа комплексів, вони дуже заважали жити, дихати і радіти, а головне - ЛЮБИТИ себе. Всього кілька років тому я прийняла себе, почала культивувати відчуття внутрішньої свободи. Адже жити треба в повній гармонії і чесності з Душею! І я дуже вдячна Вам за неймовірну підтримку - це додає мені СИЛИ!!!





Я така ж, як і всі: боюся провалів, ранніх зморшок і зайвої ваги, хочу зустріти свою половинку і бути щасливою, плачу ночами в подушку і рідко дзвоню мамі... Але я дуже хочу стати кращою, сильнішою, мудрішою, а Ваша ЛЮБОВ мені в цьому допомагає! Дякую!!! Нехай якомога більше щасливих дівчат, впевнених у собі, люблять кожну клітинку свого тіла. Разом - ми СИЛА", - відверто поділилася Злата.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, раніше Злата Огневич розповіла, як на неї вплинув карантин.

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Автор: Марина Настевіч