У компанії з Кухар і мамою: Леся Нікітюк похвалилася насиченою поїздкою до Праги

Леся Нікітюк приємно захоплює і дивує своєю активністю. Українська телеведуча щосили знімалася в нових випусках програми "Хто проти блондинок" на "Новому каналі" (до речі, свіжі випуски покажуть вже в 2020 році), як оголосила шанувальникам про нову поїздку. Блогер буквально засипала шанувальників відео у себе в розділі "instagram-сторіз". Як з'ясувалося, Леся полетіла в Прагу. І не просто так, а з діловим візитом. Один з брендів автовиробників запросив Нікітюк на масштабну презентацію нового продукту.

В поїздку Нікітюк вирушила не сама, а зі своєю мамою - Катериною Петрівною. Нагадаємо, що раніше мама Лесі Нікітюк чесно зізналася, що чекає онуків від зіркової доньки!

“Дуже хочеться дочекатися, щоб хоч потримати на руках... У мене вже є двоє онуків від сина. А від Лесі хочу... не більше двох, інакше буде важко їй (сміється). Якщо зможу, буду звичайно допомагати. Трохи підкачало здоров'я, але нічого — я тримаюся. Як-то буде, у кожного своє неділю", — розповіла Катерина.

Леся Нікітюк з мамою Катериною, позаду також бачимо Еатерину Кухар і Олександра Стоянова

Більш того, в цій поїздці також "відзначилася" зоряна балетна пара - Катерина Кухар і Олександр Стоянов. Пара відвідала презентацію, на якій була і Нікітюк з мамою.

Катерина Кухар також полетіла з чоловіком в Прагу

Сама ж Леся, звичайно ж, поспішила зробити серію відео з мамою і Катериною Кухар.

Трохи пізніше, ввечері, Нікітюк порадувала шанувальників оновленням своєї вже постійної блог-рубрики "Образ дня".

Нікітюк показівает стильний образ дня

Для чергового світського виходу телеведуча вибрала білу міні-сукню на запах з асиметричним кроєм. На ніжках - чорні шкіряні ботфорти, які зайвий раз привертають увагу до довгих струнких ніжок української ведучої.

Волосся покладене в великі, як би злегка "розпатлані" локони - тренд в зачісках 2019. З прикрас - золотий масивний ланцюжок на шиї.

Леся Нікітюк Катерина Кухар в Празі

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк чесно зізналася у своїй пристрасті і розповіла, як "відводить душу". Леся виконала саунтрек до нового шоу "Le Маршрутка" і повідала історію створення пісні. За її словами, композитор Руслан Квінта написав музику, а за текстом вона звернулася до подруги, співачки Тетяни Решетняк (TAYANNA).