Ковбаска: Горбунов та Осадча потішили смішною розвагою з сином

Зіркові батьки звернулися за допомогою до шанувальників
Катя Осадча та Юрій Горбунов продовжують залишатися вдома на карантині. До чого закликають мільйони своїх прихильників. Хоча відомі телеведучі вже неодноразово зазначали, що так довго вдома вони ще не сиділи. Крім того, у зіркових батьків підростає спадкоємець — трирічний син Ваня. І хлопчик також сумує. Так що Катя і Юра на період карантину перевтілилися в "батьків-аніматорів" і намагаються хоч чимось розважити активну дитину. Поки що креатив батьків не підводить!
На своїй instagram-сторінці ведуча "Світського життя" опублікувала нове веселе відео з чоловіком і сином.
Як завжди, зйомка проходила в затишній домашній обстановці. Горбунов на відео постає у своєму повсякденному домашньому образі — біла футболка, шорти. Досить незвично бачити зірок телеекрану не в костюмах-трійках або розкішних сукнях. Однак карантин вносить свої зміни в зоряні будні.
Скріншот: instagram.com/kosadcha
Телеведучий грає із сином Ванею на ігровому килимку. До речі, пара все ще не показує обличчя сина... Юрій придумав загортати Ваню в цей килимок.
"Живі шпалери", — з гумором коментує результат роботи Юрій. А от Катя переживає і просить дружина розмотати дитини.
Трохи пізніше на своїй instagram-сторінці Горбунов опублікував миле фото з синочком — і знову спиною до камери. На Юрія — фетровий капелюшок Каті Осадчої. Схоже, що зіркові батьки за тиждень домашньої ізоляції вже перебрали всі можливі варіанти. Та на допомогу прийшли улюблені речі батьків. Ведучий підкреслив, що навіть улюблені Іванкові машинки вже не допомагають.
“А ми з Івасиком граємось маминим капелюхом! Перегралися вже усіма машинками! Дійшла черга до капелюхів! Пишіть, в які ігри ви граєте з трьохрічними дітьми? І чим займаєтесь на самоізоляції!!??" — звернувся за допомогою Горбунов.
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy
Підписники телеведучого не залишили його в біді і поспішили прокоментувати нове фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/gorbunovyuriy
Нагадаємо, раніше Катя Осадча вразила казковою сукнею на шоу Голос країни-10.