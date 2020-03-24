Ковбаска: Горбунов та Осадча потішили смішною розвагою з сином

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (instagram.com/kosadcha)

Зіркові батьки звернулися за допомогою до шанувальників

Катя Осадча та Юрій Горбунов продовжують залишатися вдома на карантині. До чого закликають мільйони своїх прихильників. Хоча відомі телеведучі вже неодноразово зазначали, що так довго вдома вони ще не сиділи. Крім того, у зіркових батьків підростає спадкоємець — трирічний син Ваня. І хлопчик також сумує. Так що Катя і Юра на період карантину перевтілилися в "батьків-аніматорів" і намагаються хоч чимось розважити активну дитину. Поки що креатив батьків не підводить!

На своїй instagram-сторінці ведуча "Світського життя" опублікувала нове веселе відео з чоловіком і сином.

Як завжди, зйомка проходила в затишній домашній обстановці. Горбунов на відео постає у своєму повсякденному домашньому образі — біла футболка, шорти. Досить незвично бачити зірок телеекрану не в костюмах-трійках або розкішних сукнях. Однак карантин вносить свої зміни в зоряні будні.

Скріншот: instagram.com/kosadcha

Телеведучий грає із сином Ванею на ігровому килимку. До речі, пара все ще не показує обличчя сина... Юрій придумав загортати Ваню в цей килимок.

"Живі шпалери", — з гумором коментує результат роботи Юрій. А от Катя переживає і просить дружина розмотати дитини.

Трохи пізніше на своїй instagram-сторінці Горбунов опублікував миле фото з синочком — і знову спиною до камери. На Юрія — фетровий капелюшок Каті Осадчої. Схоже, що зіркові батьки за тиждень домашньої ізоляції вже перебрали всі можливі варіанти. Та на допомогу прийшли улюблені речі батьків. Ведучий підкреслив, що навіть улюблені Іванкові машинки вже не допомагають.

“А ми з Івасиком граємось маминим капелюхом! Перегралися вже усіма машинками! Дійшла черга до капелюхів! Пишіть, в які ігри ви граєте з трьохрічними дітьми? І чим займаєтесь на самоізоляції!!??" — звернувся за допомогою Горбунов.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Підписники телеведучого не залишили його в біді і поспішили прокоментувати нове фото:

“Строїмо халабуди. Берем якусь одну іграшку, син виходить з кімнати, ми її ховаємо, малий заходить і шукає. На годину може так залипнуть. Експерименти з оцтом і содою. Строїти перешкоди і їх проходити. Наприклад, стрибнути з дивану на крісло-мішок, далі проповзти під стільцем, взяти в ложки якісь м‘ячики і пронести їх метрів 2, так можна продовжувати довго. В хід іде все, що є вдома"

“Витягли матрац, зробили гірку, говоримо, що майданчик. Радості повні штани"

“Ми в доміно вже навчили грати... дитину"

"Ми робимо вітальні листівки))) граємо в "халабуду" і складаємо залізницю"

"Роздрукували карту піратів, і шукаємо скарби по хаті"

“Синочку 3,3. Ми вчимо картки з прапорами всіх країн і англійською. Приємне з корисним"

"Вироби на тему "весна" зробили)) Перейшли на поробки на тему літо"

“Пазли — наше все! Тимофійко 3,2 роки, ваш ровесник"

"Ми розмольовуємо водні розмальовки, граємо в м'яча, дивимось мультики"

"Ну капелюхи всі не переміряєте, не вистачить терміну карантину!"

"У вашої мами колекції вистачить на все карантини"

Скріншот коментарів: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, раніше Катя Осадча вразила казковою сукнею на шоу Голос країни-10.