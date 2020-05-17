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Коктейль і танці на ліжку: Надя Дорофєєва показала, як проводить вихідні (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.05.2020 - 16:23
Коктейль і танці на ліжку: Надя Дорофєєва показала, як проводить вихідні (відео)
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка дозволяє собі трохи розслабитися і побешкетувати

Надя Дорофєєва під час самоізоляції багато спілкується з шанувальниками і ділиться дуже особистими речами. Нещодавно співачка розговорилася про стосунки з чоловіком Володимиром Дантесом і зізналася, що карантин пішов їм тільки на користь, і вони чудово проводять час. І хоча зірка намагається бути продуктивною, не забувати про спорт, готування і справи, на вихідних вона дозволяє собі трохи розслабитися і побешкетувати.

Надя поділилася в Instagram веселим відео, в якому показала, як пройшла її субота. Для початку артистка зарядила себе хорошим настроєм з допомогою смачного коктейлю з вермутом, після чого почала запально стрибати і танцювати на ліжку, а в кінці картинно впала на неї.

До речі, Дорофєєва і вдома намагається одягатися ошатно і зручно - на цей раз співачка вибрала спортивний топ і леопардові шорти, демонструючи свою струнку фігуру. Зверху вона накинула коротку чорну кофту.

"Як просувається субота? Починаємо з Martini + Tonic , далі правильний настрій", - підписала ролик Надя.

В коментарях фолловери не поскупилися на компліменти улюбленій артистці й подякували за її позитивний настрій.

  • правильне настроеник разом з Надею Дороеефой
  • Красоткаа
  • Молодчина, це саме правильне настрій для суботи
  • Наааааадяяяяяя, яка гарненька
  • спасибі за підняті настрій
  • Яка ж ти класна. Відірвати очей неможливо
  • Надя, яка пережила сплеск енергії після пиття Мартіні
  • Субота,з таким натхненням,як ти, будь мій день
  • Так ИВЛЕЕВА вже робила!!
  • Не зовсім ідеальний приклад для наслідування
  • Так подобається цей ролик, все так круто, рухи, стрибки тд.

Коктейль і танці на ліжку: Надя Дорофєєва показала, як проводить вихідні (відео)

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва розповіла про досвід, що змінив її життя.

Автор: Марта Нікітко

Теги Новини України певецНадя Дорофеєва
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