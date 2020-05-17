Коктейль і танці на ліжку: Надя Дорофєєва показала, як проводить вихідні (відео)

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка дозволяє собі трохи розслабитися і побешкетувати

Надя Дорофєєва під час самоізоляції багато спілкується з шанувальниками і ділиться дуже особистими речами. Нещодавно співачка розговорилася про стосунки з чоловіком Володимиром Дантесом і зізналася, що карантин пішов їм тільки на користь, і вони чудово проводять час. І хоча зірка намагається бути продуктивною, не забувати про спорт, готування і справи, на вихідних вона дозволяє собі трохи розслабитися і побешкетувати.

Надя поділилася в Instagram веселим відео, в якому показала, як пройшла її субота. Для початку артистка зарядила себе хорошим настроєм з допомогою смачного коктейлю з вермутом, після чого почала запально стрибати і танцювати на ліжку, а в кінці картинно впала на неї.

До речі, Дорофєєва і вдома намагається одягатися ошатно і зручно - на цей раз співачка вибрала спортивний топ і леопардові шорти, демонструючи свою струнку фігуру. Зверху вона накинула коротку чорну кофту.

"Як просувається субота? Починаємо з Martini + Tonic , далі правильний настрій", - підписала ролик Надя.

В коментарях фолловери не поскупилися на компліменти улюбленій артистці й подякували за її позитивний настрій.

правильне настроеник разом з Надею Дороеефой

Красоткаа

Молодчина, це саме правильне настрій для суботи

Наааааадяяяяяя, яка гарненька

спасибі за підняті настрій

Яка ж ти класна. Відірвати очей неможливо

Надя, яка пережила сплеск енергії після пиття Мартіні

Субота,з таким натхненням,як ти, будь мій день

Так ИВЛЕЕВА вже робила!!

Не зовсім ідеальний приклад для наслідування

Так подобається цей ролик, все так круто, рухи, стрибки тд.

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва розповіла про досвід, що змінив її життя.

Автор: Марта Нікітко