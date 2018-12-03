Кокетка або янгол: вибираємо найкращий образ Тіни Кароль на М1 Music Awards

Тіна Кароль на М1 Music Awards (фото: прес-служба)

Співачка встигла змінити кілька нарядів

Музична премія М1 Music Awards. 4 SEASONS відгриміла 1 грудня в столичному Палаці спорту. На червоній доріжці сяяли Каменських, Дорофєєва, Кароль, Джамала, Огнєвіч і десятки інших українських зірок.

Українська виконавиця Тіна Кароль перемогла у номінації "За внесок у розвиток національної музичної індустрії". Співачка наголосила, що для неї це не тільки почесно, але й дуже відповідально".

Відзначимо, що в рамках вже 4-й церемонії нагородження М1 Music Awards, Тіна Кароль з'явилася перед публікою відразу в трьох вражаючих нарядах. При цьому прихильники виконавиці розійшлися в думках щодо кращого вибору Тіна Кароль.

#1 Сукня-пеньюар з червоним мереживом

Тіна Кароль на М1 Music Awards. 4 SEASONS (фото: прес-служба)

Почесну нагороду "За внесок у розвиток національної музичної індустрії" Тіна Кароль отримувала в еротичній атласній сукні ніжно-зеленого кольору. До речі, сукні в білизняному стилі — тренд літа 2018.

Сукню прикрашає червоне мереживо, у тон якому підібрані туфлі з відкритим носком. Образ Кароль доповнює вечірній макіяж з акцентом на червоні губи, волосся зібране у великі хвилеподібні локони.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

На фан-сторінці Тіни Кароль в мережі instagram не всі шанувальники високо оцінили її вибір. Деякі зазначили, що сукня надто відверта.

"Прекрасна, чуттєва співачка, але це плаття..." — пише /tyomkinayana.

"В латексі Тіні набагато краще", — підкреслює alenka0927.

"Тіночка, вибачте, але цей образ вже не до вашого лиця, пора міняти", — зітхає ilonakhamaiko.

"Тіна — артистка супер. Але це вже занадто, плаття — перебір", — зітхає elenaboiko862.

Але чимало свою улюбленицю підтримали.

"Справжня красуня, такою і залишайся", — захоплюється klhtsky.

"Яка мила ночнушка", — пише lena_kudrina.

"Плаття шикарне", — зазначає marinapalij5.

#2 Комбінезон з блискітками

Тіна Кароль у блискучому комбінезоні (фото: прес-служба)

На сцену М1 Music Awards Тіна Кароль по-справжньому блищала в ошатному комбінезоні бежевого кольору, декорованому блискітками. Традиційно, вбрання вигідно підкреслює бюст Кароль.

До речі, блискітки все ще залишаються в тренді, підкоряючи новий сезон зима 2018-19. Зверніть на це увагу напередодні старту новорічних вечірок.

Тіна Кароль на сцені М1 Music Awards. 4 SEASONS (фото: прес-служба)

Виступ і наряд Кароль шанувальники співачки оцінили дуже високо.

"Образ бомбезний", — пише buzhanskayaaa.

"Приголомшливо", — погоджується artmariah.

"Красива Тіна з чудовим голосом", — захоплюється nataly.levchuk.

"Шикарний виступ! Нереально круті переходи пісень. Сама найкраща", — пише annaa_babkova.

#3 "Просто янгол"

Тіна Кароль у білосніжній сукні на М1 Music Awards (фото: прес-служба)

Також на сцені музично премії Кароль з'явилася в повітряному білосніжному платті, яке виявилося "тимчасовим" (пізніше співачка з легкістю зняла його прямо на сцені).

Цей ніжний образ шанувальники виконавиці оцінили вище всього, назвавши свою улюбленицю "ангелом".

"Неземна. Просто ангел", — пише instagram.com/inna.evs.

"Ангел", — пише instagram.com/sofi_gaiday555.

"Діва", — погоджується sveta_spital.

"Богиня", — захоплюється memory.of.sky.

Відео: instagram.com/tina_karol

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Образи Кароль на М1 Music Awards. 4 SEASONS

Нагадаємо, що група KAZKA "вирвала" перемогу відразу в трьох номінаціях M1 Music Awards 2018. Продюсер популярної групи Юрій Нікітін навіть розповів, у чому ж полягає секрет колективу.

Відео: РБК-Україна