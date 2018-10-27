"Коли тобі 7 місяців": Джамала показала підрослого сина (фото)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Артистка цікавиться, коли потрібно давати синові більше самостійності

Відома українська виконавиця Джамала, переможниця Євробачення 2016 року 7 місяців тому стала мамою. Вона часто ділиться сімейними фото і спілкується з фанатами на тему материнства. На цей раз вона показала малюка за особистим столиком, так вона планує давати йому більше самостійності. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Коли тобі 7 місяців, у тебе вже є ОКРЕМЕ, ОСОБИСТЕ, СПЕЦІАЛЬНЕ місце за столом. У мене питання: з чого ви починали прикорм? З якого віку дозволяли окремо їсти дитині (або робити вигляд, що він їсть, давати більше самостійності)", — задається питанням артистка.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

В коментарях шанувальники стали ділитися власним досвідом. Користувачі стали розповідати, хто, як, чим і у скільки став годувати дитину в якості заміни грудного вигодовування.

"Самостійно донька стала їсти в 1,3 (все і супи теж), до року давала пробувати "керувати" ложкою). Але для прикорму не раджу якомога швидше вводити все. Організму дитячому потрібна адаптація на нові продукти. Наприклад, молоко коров'яче з 9 місяців, а кисломолочні (сир, кефір) з 7 місяців. На певні продукти організм ще не виробляє потрібні ферменти для засвоєння. Всьому свій час, удачі", — пише Єлизавета Іванова.

Скріншот коментаря поста облікового запису instagram.com/jamalajaaa

"Я точно також починала з 6, нам ось рік вже, переводжу на загальний стіл, тільки в рамках зрозуміло) годую груддю, але скоро згортати збираюся, буду підгодовувати сумішшю )", — поділилася користувач під ніком nailnovik_ua.

Скріншот коментаря поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

"Ми почали з каш) замінила ранкове годування, спочатку дитяче, що розводяться, кожен день різне. Потім вводила овочі і в результаті вийшов "набір" для супу, яким замінила обід, потім молочко, м'ясо і т. д. Давати їсти самостійно почала десь в 8-9 місяців", — ділиться margowa_s.

Скріншот коментаря поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, що в жовтні співачка Джамала випустила довгоочікуваний альбом "Крила", який став її п'ятою студійною платівкою.

Як ми писали раніше, Джамала розповіла, чому не бачить себе у великій політиці і зізналася, що після перемоги на Євробаченні на неї обрушився цілий шквал пропозицій.

Відео: РБК-Україна