ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Коли вони зізнаються?" Каменських у відвертому міні задивилася на Потапа

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.01.2019 - 07:30
"Коли вони зізнаються?" Каменських у відвертому міні задивилася на Потапа
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка і продюсер знову "засвітилися" разом в студії одного з американських каналів

Популярна співачка Настя Каменських, яка після продуктивної відпустки у Мексиці знову вирушила підкорювати американський музичний ринок і испаномовні канали США, показала фото в компанії Потапа. Відповідні фзнімки і відео артистка поділилася в Instagram.

Судячи з підпису до кадрів, вона встигла відвідати кілька місцевих шоу і виступити в їх ефірі.

"Виступала сьогодні у програмі Acceso total і Telemundo. Дуже схвильована і сповнена ентузіазму", - зізналася артистка, залишивши поряд зі знімками підпис на англійській мові.

&quot;Коли вони зізнаються?&quot; Каменських у відвертому міні задивилася на Потапа

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

На одному з фото вона позує в чорній мереживній прозорій блузці, під якою чітко видно білизну і екстремально короткій спідниці міні на фоні заставки шоу Acceso total.

На другому фото Настя красується в обнімку з Потапом, кидаючи на нього промовистий погляд, в той час, як сам продюсер дивиться в камеру.

&quot;Коли вони зізнаються?&quot; Каменських у відвертому міні задивилася на Потапа

Фото: Настя Каменських з Потапом (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не могли не відзначити теплоту, з якою артисти ставляться один до одного, а також похвалили сміливе вбрання виконавиці та її амбіції підкорити міжнародну сцену.

"Ммм, який погляд", "Новий рівень, молодці!", "Кім нервово курить збоку", "Мені одній здається, що просто так не дивляться таким поглядом?", "Як же пишаюся", "Які ви чудові", "Коли вони вже зізнаються, про те, що вони разом?", "Ви дуже гарна пара!" - відзначали коментатори.

&quot;Коли вони зізнаються?&quot; Каменських у відвертому міні задивилася на Потапа

&quot;Коли вони зізнаються?&quot; Каменських у відвертому міні задивилася на Потапа

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

Також в "сторіз" співачки можна знайти більше фото і відео бэкстейджів зі зйомок. В одному з роликів вона відмінно говорить іспанською, перераховуючи мови на яких виконує свої композиції.

&quot;Коли вони зізнаються?&quot; Каменських у відвертому міні задивилася на Потапа

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

&quot;Коли вони зізнаються?&quot; Каменських у відвертому міні задивилася на Потапа

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

&quot;Коли вони зізнаються?&quot; Каменських у відвертому міні задивилася на Потапа

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

&quot;Коли вони зізнаються?&quot; Каменських у відвертому міні задивилася на Потапа

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських прилетіла до Лос-Анджелеса з робочим візитом, а також показала, як проводить час з колегою Олексієм Завгороднім з гурту "Время и стекло" та його дружиною Ганною.

Раніше Настя Каменських регулярно хвалилася апетитними формами в купальнику, позуючи на фоні пальм, океану і на території готелю.

Відео: РБК-Україна

"Соковита-молочна": фанати Каменських розкритикували тропічну фотосесію співачки "Жити в кайф!": засмаглий Потап розсмішив мережу забавним фото
Новини України Настя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся