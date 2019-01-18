"Коли вони зізнаються?" Каменських у відвертому міні задивилася на Потапа

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка і продюсер знову "засвітилися" разом в студії одного з американських каналів

Популярна співачка Настя Каменських, яка після продуктивної відпустки у Мексиці знову вирушила підкорювати американський музичний ринок і испаномовні канали США, показала фото в компанії Потапа. Відповідні фзнімки і відео артистка поділилася в Instagram.

Судячи з підпису до кадрів, вона встигла відвідати кілька місцевих шоу і виступити в їх ефірі.

"Виступала сьогодні у програмі Acceso total і Telemundo. Дуже схвильована і сповнена ентузіазму", - зізналася артистка, залишивши поряд зі знімками підпис на англійській мові.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

На одному з фото вона позує в чорній мереживній прозорій блузці, під якою чітко видно білизну і екстремально короткій спідниці міні на фоні заставки шоу Acceso total.

На другому фото Настя красується в обнімку з Потапом, кидаючи на нього промовистий погляд, в той час, як сам продюсер дивиться в камеру.

Фото: Настя Каменських з Потапом (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не могли не відзначити теплоту, з якою артисти ставляться один до одного, а також похвалили сміливе вбрання виконавиці та її амбіції підкорити міжнародну сцену.

"Ммм, який погляд", "Новий рівень, молодці!", "Кім нервово курить збоку", "Мені одній здається, що просто так не дивляться таким поглядом?", "Як же пишаюся", "Які ви чудові", "Коли вони вже зізнаються, про те, що вони разом?", "Ви дуже гарна пара!" - відзначали коментатори.

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

Також в "сторіз" співачки можна знайти більше фото і відео бэкстейджів зі зйомок. В одному з роликів вона відмінно говорить іспанською, перераховуючи мови на яких виконує свої композиції.

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських прилетіла до Лос-Анджелеса з робочим візитом, а також показала, як проводить час з колегою Олексієм Завгороднім з гурту "Время и стекло" та його дружиною Ганною.

Раніше Настя Каменських регулярно хвалилася апетитними формами в купальнику, позуючи на фоні пальм, океану і на території готелю.

Відео: РБК-Україна