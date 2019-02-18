Клеопатра і Мати Тереза: Ані Лорак приміряла образи легендарних жінок

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Українська співачка вражає неймовірними нарядами і яскравими образами

Відома українська співачка Ані Лорак розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу і з головою поринула в роботу. Артистка, яка показала чуттєвий танець в сміливому вбранні, відправилася в масштабний тур по Росії з гучною назвою "Діва". В рамках виступів вона продемонструвала безліч ефектних і яскравих нарядів, у тому числі і приміряла образи легендарних жінок.

Знімки Кароліни в самих вражаючих аутфітах були опубліковані на її фан-сторінці в Instagram.

"У шоу Діва Ані Лорак блищить в образах легендарних жінок: Жанна д'Арк, Коко Шанель, Діва Марія, Клеопатра, Мата Харі, Мати Тереза. А хто для вас Діва?" - йдеться у підписі до публікації.

Фото: (instagram.com/anilorak_team)

Звичайно ж, шанувальники виконавиці тут же почали ділитися своїми варіантами в коментарях і зізнаватися Лорак в любові.

"Діва це Кароліна";

"Кароліна - вона особлива жінка, яка входить в список легендарних жінок, яка всього досягла сама";

"Діва - кохана, неймовірна Кароліна, така яка вона є. Вона чудова!";

"Кожна по-своєму Діва в свої часи!!! Але Кароліна для нас всіх Діва!!!Ідеальна у всьому!!! Надихає!!! Справжня!!!";

"Для мене діва - це велика жінка Ані Лорак";

"Для мене Diva (Кароліна) -це моє все. Люблю шалено";

"Красива жінка зі своєю історією і такою близькою, напевно, кожній жінці. Жінка, яка надихає .... дуже лю";

"Наша Діва-це Кароліна! Вона ІДЕАЛЬНО ТАЛАНОВИТА, красива, добра, приваблива і позитивна!" - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак викликала фурор фото в спокусливому вбранні.

Ми також писали, що Ані Лорак вразила шанувальників стильним стріт-стайл чином. Вони відзначили, що артистка виглядає, наче юна дівчина.

До речі, Ані Лорак вразила фанів пікантним образом в домашньому халаті. Вона кокетливо спустила його з плеча, оголивши зону декольте.

Відео: РБК-Україна