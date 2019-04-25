ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Класно виглядають: Віра Брежнєва потішила фанів "селфиі" з російським співаком

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.04.2019 - 16:43
Класно виглядають: Віра Брежнєва потішила фанів "селфиі" з російським співаком
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка сфотографувалася разом з картонною копією свого колеги по цеху

Віра Брежнєва не дає своїм шанувальникам нудьгувати - співачка показує свої світські виходи в стильних вбраннях, ділиться секретами схуднення та догляду за собою, а також милими кадрами з улюбленими дочками. Цього разу артистка явно вирішила повеселити підписників.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала смішне "селфі", на якому вона позує разом з картонною копією російського співака Діми Білана в натуральну величину. На Вірі при цьому великі сонцезахисні окуляри.

"А з ким у вас є селфі?" - грайливо підписала вона публікацію.

Класно виглядають: Віра Брежнєва потішила фанів &quot;селфиі&quot; з російським співакомФото: Віра Брежнєва з "шикарним кавалером" (instagram.com/ververa)

Користувачі мережі по достоїнству оцінили почуття гумору Брежнєвої і почали жартувати у відповідь, стверджуючи, що Віра і Діма просто прекрасна пара і їм варто було б завести роман.

  • "Я вже подумала вона заміж 4-й раз зібралася"
  • "Це Ваш райдер на концертах?)))"
  • "У мене таке ж селфі з Джонні Деппом ))"
  • "А вони класно виглядають"
  • "Віра, де ви зустріли такого картонного Діму?"
  • "Головне, що Діма не проти"
  • "Дмитро бледноват що то) так і ніздрі роздути у нього не виходить належним чином)"
  • "Віра, придивися, такий кавалер розкішний"
  • "Тепер білан повинен виставити таке ж фото"
  • "Красива пара, до речі"

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва умилила грецькими канікулами з молодшою дочкою Сарою.

Ми також писали, що старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман вразила схожістю з супермоделлю Джіджі Хадід.

Погляд до мурашок: Тіна Кароль заворожила фанів пронизливим фото "Хто носить мамині речі?" Віра Брежнєва зворушила грецькими канікулами з донькою
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Віра Брежнєвапевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся