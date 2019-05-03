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Кім Кардашян умилила новим модним образом 5-річної доньки

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.05.2019 - 10:57
Кім Кардашян умилила новим модним образом 5-річної доньки
Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Зірка похвалилася почуттям стилю Норт

Кім Кардашян продовжує розвивати в Instagram тему любові до моди своєї 5-річної доньки Норт. Минулого разу фото дівчинки в рожевому платті і високих чоботях буквально підірвало мережу. Особливо останнє, де вона ридає, усвідомивши, що їй не вдасться надіти мамині речі. Цього разу Кім закинула умиротворене фото доньки. Норт, задоволена і спокійна, їсть морозиво. Здавалося б, звична картинка, яка є на сторінці будь-якої мами. Якби не вбрання юної красуні.

На ній надіта блакитна блуза з її коханим зміїним принтом і короткі джинсові шорти. У вухах – незвичайні довгі сережки, на руці – масивний браслет, а на очах – сонцезахисні окуляри Carolina Lemke.

Дочка Кім Кардашьян
5-річна дочка Кім Кардашьян - Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я не думала, що любов моїх дочок до моєї одежі, і коштовностей станеться так скоро. Я буквально приїжджаю додому з роботи і знаходжу Норт, одягнену в усі мої речі. Я замовила їй ці сонцезахисні окуляри @carolinalemkeberlin дитячого розміру, тому що я дійсно не поділюся з нею своїми, ха-ха! Я дуже люблю свою модницю Норды!", – підписала фото знаменитість.

Шанувальники, серед яких багато мам, розжалобились Норт разом з Кім, написавши масу приємних слів. Також зазначивши і її вроджене почуття смаку.

  • "Муза",
  • "Модна ікона",
  • "Народжена бути іконою",
  • "Моя улюблена Кардашян",
  • "Вона в прямому сенсі маленька ти, Кім! Це неймовірно!",
  • "Вона така стильна",
  • "Вона перейняла почуття стилю у мами",
  • "Їй потрібна своя сторінка в Instagram!"...

Частина з них, як завжди, залишилися обурені поведінкою Кім. "Перестань одягати її, як дорослу! Це погано позначиться на ній, коли вона підросте", "Вона дорослішає дуже швидко. Краще дайте їй побути дитиною", "Чому б не дати їй побути просто дитиною?"...

До речі, дівчинка вже починає потихеньку освоювати і професію моделі. Так, в останній зйомці для американського Vogue вона із задоволенням позувала разом з мамою, братом і сестрою. Так що Норт явно претендує на славу мами і в майбутньому якщо не обійде, то точно наздожене її популярність.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян засвітила округлі форми в квітчастих лосинах. На ці фото навіть відреагувала Оля Полякова. Співачка обурилася зовнішнім виглядом Кардашян і зазначила, мовляв, "як це може подобається".

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