Кім Кардашьян і Каньє Уест вчетверте стануть батьками

Фото: Кім Кардашьян з сім'єю (instagram.com/kimkardashian)

Зіркова пара знову вдалася до допомоги сурогатної матері

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян і репер Каньє Уест вже виховують трьох дітей, проте подружжя вирішило не зупинятися і збільшити свою сім'ю. Як повідомляє видання US Weekly, пара стане батьками в четвертий раз.

Наголошується, що 38-річна Кім і 41-річний Каньє знову вдалися до допомоги сурогатної матері. Вона вже вагітна хлопчиком, який повинен з'явитися на світ у травні.

Нагадаємо, що молодша донька зіркової пари, 11-місячна Чикаго, також була народжена сурогатною матір'ю. З того разу у них залишився заморожений ембріон.

Інсайдери також повідомляють, що Кардашьян "завжди хотіла чотирьох дітей".

Крім Чикаго, подружжя також виховує п'ятирічну дочку Норт і трирічного сина Сейнта, яких Кім народила сама.

Фото: Кім Кардашьян з сім'єю (instagram.com/kimkardashian)

Кім і Каньє поки ніяк не прокоментували інформацію.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян знялася у різдвяній фотосесії з чоловіком і дітьми.

Ми також повідомляли, що Кім Кардашьян замилувала різдвяним сімейним фото, на якому зображені всі члени сімейства Кардашьян-Дженнер з дітьми.

До речі, сімейство Кардашьян вразило мережу зимовими забавами. Головною розвагою вечора стала величезна крижана гірка, яка була залита прямо у дворі маєтку. Вона тут же зацікавила всіх гостей заходу, на санках по черзі скотилися Кім Кардашьян з Періс Хілтон, Каньє Вест, Кортні Дженнер і Кендалл Дженнер і інші гості вечірки.