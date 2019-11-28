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У Києві відбудеться VIKINGS PARTY на честь прем'єри фільму "Вальхалла: ТОР РАГНАРОК"

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.11.2019 - 13:37
У Києві відбудеться VIKINGS PARTY на честь прем'єри фільму "Вальхалла: ТОР РАГНАРОК"
Прес-служба

Справжня історія Тора для фанатів "Месників"

29 листопаді в кінотеатрі KINOMAN (ТРЦ Космополіт) відбудеться VIKINGS PARTY та прем'єра довгоочікуваного фільму "Вальхалла:ТОР РАГНАРОК".

Ведучою буде неймовірна Міла Єремєєва.

Про фільм:

Рагнарок наближається. Священна обитель богів Вальхалла в небезпеці. Стародавні велетні на чолі з Локі намагаються захопити владу. Якщо вони знайдуть гігантського вовка Фенріра - сина Локі, відбудеться неминучий кінець світу. Верховний бог Один разом з богом блискавок Тором збирає військо в Асгарді для вирішальної битви богів і гігантів.

Смертні хлопчик і дівчина з Мідгард несподівано опиняються в центрі епічного протистояння, і можливо саме вони врятують Всесвіт від Рагнарок ... Адже навіть богам потрібна допомога!

Справжня історія Тора для фанатів "Месників" вже на великому екрані у всіх кінотеатрах України!

На гостей вечірки чекає яскрава фотозона, видовищне шоу "Бої на мечах", конкурси і подарунки, частування від мережі ресторанів, снеки, брускетти, чіпси, смачне вино, пиво. Чудовий настрій та яскраві враження гарантовано!

У Києві відбудеться VIKINGS PARTY на честь прем'єри фільму &quot;Вальхалла: ТОР РАГНАРОК&quot;

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