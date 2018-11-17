Кейт Міддлтон після розлучення з принцом Вільямом почала пити

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Інцидент стався більше 8 років тому

У подружньому житті Кейт Міддлтон і принца Вільяма не завжди було все так чудово. Герцогиня зізналася, що коли вона розлучилася з представником королівської сім'ї, вона дуже тужила за коханим і навіть "топила" горе в алкоголі. Про це розповідається в книзі "Герцогиня Кембриджська: як Кейт Міддлтон стала майбутньою королевою", пише Dni.

Кейт Міддлтон була глибоко нещасною, коли принц Вільям оголосив, що їхні стосунки зайшли в глухий кут, і їм потрібно взяти паузу. Після цього онук Єлизавети II відправився в подорож з одним Гаєм Пеллі. Автор роману стверджує, що після оголошення Вільяма Кейт розлютилася. Найбільше її зачепило, що принц разом з другом відправилися кататися на яхті, прихопивши з собою кілька дівчат. З тих пір Міддлтон терпіти не може Пеллі.

Кейт, щоб впоратися з тугою, зібрала свої сумки і повернулася додому у Беркшир, де вона провела літо зі своєю родиною. У той час як Вільям був відсутній, Кейт спілкувалася з друзями і нікому не говорила про її стосунки з принцом.

Проте в моменти, коли туга зовсім не відпускала, Міддлтон дозволяла собі випити. Так вона ледь не пристрастилася до вина. В один з "п'яних" вечорів Кейт вилила душу подрузі.

"Вона напилася білого вина і дійсно послабила пильність. Вона обговорювала, чи повинна вона йому написати або зателефонувати. Вона сказала, як їй сумно і як сильно їй не вистачає Вільяма, але вона ніколи не згадувала про цей епізод пізніше", – розповіла подруга Міддлтон, яка побажала залишитись неназваною.

Через кілька місяців Вільям одумався і незабаром подарував своїй нареченій обручку покійної принцеси Діани.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зізналася, що не вміє нарізати хліб.

Також ми писали, що раніше був названий найпопулярніший представник британської королівської сім'ї.

Відео: (video.rbc.ua)