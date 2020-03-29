Кетрін Зета-Джонс з донькою викупала "малюка" Тейлора Дугласа (відео)

Ще в лютому Кетрін Зета-Джонс і її діти показували фотографії своєї нової собаки по кличці Тейлор. Кумедний факт — сімейство Дуглас «нагородило» домашнього улюбленця власним прізвищем, і тепер його повне ім'я звучить як — Тейлор Дуглас. Сімейство не перестає ділитися милими фотографіями свого улюбленця. І в цю суботу Кетрін, разом зі своєю дочкою Кері (16 років) поділилася самим милим відео в своєму Instagram. Мати і дочка спільними зусиллями скупали вихованця у ванній свого розкішного будинку.

«СПА-день для Тейлора, спасибі Кері за допомогу, без тебе б точно не впоралася», — підписала пост 50-ти річна актриса.

Відео: instagram.com/catherinezetajones

На відео можна побачити, як Кері використовує чашку з теплою водою, щоб намочити песика, в той час як її мати — Кетрін масажує собаку. Після чого Кері бере улюбленця на руки і обертає в рушник, щоб висушити його. Пізніше, 16-ти річна дочка актриси поділилася фрагментом цього моменту у себе в Instagram, жартівливо підписавши фотографію: «перше купання дитини».

Фото: instagram.com/carys.douglas

Маленький Тейлор явно добре освоївся в будинку Дугласів. Раніше в цьому місяці він був сфотографований сидить на колінах Майкла Дугласа. Кетрін згадувала, що актор любить його: «Повинно бути це Любов, Любов, Любов. Коли навіть твій чоловік любить інших «чоловіків» в твоєму житті (ред. — актриса звичайно ж натякає на собачку). Безцінне почуття» - підписала свій пост зірка.

Пізніше зірка жартома розповіла, що цуценя ігнорував правила соціального дистанціювання (прим. — мається на увазі дотримання дистанція між людьми під час пандемії COVID-19), щоб супроводжувати її під час тренування в тренажерному залі. Під відео демонструє, як вона з Тейлором займається спортом актриса написала: «Моя собака Тейлор просто не розуміє, що таке соціальне дистанціювання. Але я розумію. Дотримуйтесь дистанцію і будьте здорові!».

Майкл Дуглас з домашнім улюбленцем (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Сім'я Дугласів вирішила завести вихованця після смерті батька Майкла — Кірка Дугласа в лютому цього року. Подружжя важко переживали втрату і, щоб відволіктися від сумних думок, вирішили взяти собі цуценя. Схоже, Тейлор вже звик до нової обстановки в їх сімейному будинку в Нью-Йорку. Кетрін виклала відео з підписом: «Тейлор Дуглас вивчає світ».

Шанувальники актриси поспішили прокоментувати її пост, один написав: «Ой, такий милий. Він схожий на плюшевого ведмедика», інший додав: «Завести такого красуню – одне з кращих твоїх рішень», «він розтопив моє серце» - захоплюються фанати.