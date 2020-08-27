Кеті Перрі народила доньку від Орландо Блума: перше фото малятка

Кеті Перрі (фото: instagram.com/katyperry)

Щасливі батьки приймають вітання

Сьогодні, 27-го серпня, на світ з'явилася донька Орландо Блума і Кеті Перрі. Дівчинку назвали Дейзі Дав. Новину про поповнення в родині 43-річного голлівудського актора і 35-річної епатажної співачки вперше повідомили на сторінці благодійної організації UNICEF, послами якої вони є.

Кеі Перрі вперше стала мамою (фото: instagram.com/katyperry)

«Ласкаво просимо у світ, Дейзі Дав Блум! Для нас велика честь представити вам нашу лапочку. Ми щасливі, що пологи пройшли успішно і дочка народилася здоровою», – написала щаслива матуся в своєму блозі.

Слова супроводжувалися першим знімком новонародженої – чорно-біле фото зроблено в пологовому будинку. На ньому батьки тримають маленьку ручку дівчинки, а її личко відвернуто від об'єктива. Як можна припуститиі, Орландо і Кетті належать до того типу батьків, хто намагається приховати своїх дітей від сторонніх очей, хоча б у перші роки їх життя.

Перше фото малятка (фото: instagram.com/katyperry)

За кілька годин фото встигло набрати більше 80 000 лайків, а на сторінці співачки – близько 3-х мільйонів. Шанувальники поспішають привітати батьків, засипаючи їх коментарями та побажаннями здоров'я.

Нагадаємо, актор і співачка почали зустрічатися в 2016-му році і встигли навіть кілька разів розійтися. Тим не менш, у лютому 2019-го року вони обручилися. Примітно, що весілля закоханим батькам ніяк не вдається зіграти. Спершу наречена не могла визначитися з місцем проведення торжества, а потім свої корективи вніс коронавірус. Зараз же в пріоритеті у Орландо і Кетті дитина і турботи про неї. А весілля знову переноситься.