Кенсінгтонський палац зажадав від Instagram захистити Міддлтон і Маркл від "онлайн-воєн"

Співробітники не в змозі впоратися самостійно з потоком образ і нападок на герцогинь в мережі

В Кенсингтонском дворце очень обеспокоены тем, что за последнее время значительно возросло число негативных комментариев в сети и откровенная травля герцогинь Кембриджской и Сассекской, и попросили содействия в этом вопросе у представителей Instagram. Тревожными новостями с изданием HELLO! поделился источник, близкий к королевской семье.

И если ранее речь шла лишь о неуместной и необоснованной критике, то сейчас можно говорит о расистских и сексистских нападках, а также реальных угрозах в адрес Кейт Миддлтон и Меган Макл, которые обозленные пользователи оставляют в интрнет-сообществах.

Представители Кенсингтонского дворца тщательно модерируют комментарии, но просто не в силах справиться с их огромным количеством, поэтому они обратились к руководству Instagram с просьбой помочь им в этом деле.

Фото: Меган Маркл, принц Гарри и Кейт Миддлтон и принц Уильям (instagram.com/kensingtonroya)

Стоит отметить, что в прошлом году сотрудники, ведущие официальные страницы королевской семьи в соцсетях, заблокировали тысячи агрессивно настроенных пользователей и удалили их публичные посты, но это не помогло. Ведь число таких людей растет в геометрической прогрессии.

Темой для жарких споров стали слухи о том, что ребенка Меган Маркл вынашивает суррогатная мать, а сама жена принца Гарри притворяется на публике, чтобы пресечь эти пересуды. Другие же называют супругу принца Уильяма "пресной" и "скучной", а порой поклонники обеих герцогинь устраивают жаркие дискуссии, выясняя, кто из них имеет во дворце большее влияние и является народной любимицей.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри в ближайшее время намерены покинуть Кенсингтонский дворец и перебраться в собственный дом - коттедж Фрогмор, расположенный в полумиле от Виндзорского замка.

К слову, в сети поползли слухи о том, что герцогиня Кембриджская планирует родить мужу принцу Уильяму четвертого ребенка, который должен появиться на свет в 2020 году.

Напомним, что Меган Маркл устроила скандал во дворце из-за официальных званий детей Кейт Миддлтон. Так, к Джорджу, Шарлотте и Луи будут обращаться Их Королевское Высочество, тогда как ее детей станут именовать "леди" и "лорд".