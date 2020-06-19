У кожному серці: Влад Топалов зворушив потужним посланням про головне і розчулив фото з сином

Влад Топалов з Тодоренко і сином (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак звернувся до шанувальників із важливими словами

Влад Топалов – неймовірно турботливий батько. Його дружина Регіна Тодоренко зізнається, що чоловік не спускає з рук їх синочка Майкла, опікується ним і намагається кожну вільну хвилинку присвячувати хлопчикові. В профілі артиста часто можна побачити душевні знімки з малюком. Так, Влад опублікував фото з сином Майклом (саме так маленького Михайлика називають вдома).

Співак і хлопчик позують в схожих капелюхах. Правда, малюкові головний убір великий не за розміром, зате його обіймає своєю великою рукою турботливий батько, який дивиться на сина і сміється, а Майкл заливається сміхом у відповідь.

Під радісним, щасливим фото Влад вирішив поміркувати про справжні життєві цінності, які іноді залишаються "за кадром", але саме вони – важливіше всього на світі.

Влад Топалов поділився домашнім кадром з синочком (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Я люблю тебе", — ось що встигали написати люди перед загибеллю з "веж-близнюків" під час атаки терористів, і з падаючих літаків. Із затопленої підводного човна і з-під завалів після землетрусу. В останні секунди встигали написати ці слова тим, кого любили. Замість скарг, прохань про порятунок, прокльонів ворогам або повчальних афоризмів. Хоча всі вони йшли з дому в різному стані — вони ж не знали, що більше не повернуться. І деякі сварилися; лаялися, що не можуть знайти ключі; сніданок несмачний; знову ти лізеш під ноги; де мої черевики?.. Дура якась! Прийду і подам на розлучення! Або: як цей кретин мені набрид! Сил більше немає! Так-так, такі думки бувають. У всіх. Але потім траплялося страшне — і всі ці люди писали одне: "я люблю тебе!". Наче б зрозуміли, що це — найголовніше. Саме ці слова треба встигнути написати або сказати. А вся дріб'язкова лушпиння: образи, роздратування, гнів — вони нічого не значать, це дурниці. І ревнощі — дурість і жадібність, і все інше. Треба встигнути написати головне! Так що любов — вона є в кожному серці; і в кінці шляху тільки вона і залишається, тільки вона і має значення. Тільки треба частіше про це згадувати; не завжди є можливість написати це і попросити пробачення, як не дивно, всі ці люди просили вибачення. Якщо встигали", - поділився потужним текстом Влад.

"Ти розумниця! Золоті слова!" – оцінив Сергій Лазарєв. Смайл-сердечко під теском залишила також Алсу. Шанувальники співака зізналися, що його пронизливі слова зачепили їх душу і підписалися під кожним з них.

Дуже класно сказано! Глибоко і точно! Спасибі!

Які гарні і правильні слова... Правда, про яку ми часом забуваємо... Дякую вам за таке чудове нагадування

Все правильно Влад ти пишеш, бажаю тобі кохання близьких взаємної і міцною

Прекрасні слова

Як завжди в точку, Влад! Браво!

Точніше і не скажеш

Дуже хороший пост. Все в точку!

Скріншот коментарів

Раніше Влад Топалов розчулив спільним емоційним фото з синочком Майклом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite