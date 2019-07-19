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Кайлі Дженнер спокушає пишними формами в "голому" купальнику і вінтажних нарядах Versace

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.07.2019 - 22:29
Кайлі Дженнер спокушає пишними формами в "голому" купальнику і вінтажних нарядах Versace
Кайлі Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-річна суперзірка відривається по повній

Кайлі Дженнер, яка влаштувала собі райський відпочинок, схоже, не має наміру з нього повертатися. Нагадаємо, кілька днів тому знаменитість в компанії близьких друзів і однорічної дочки полетіла на острови Теркс і Кайкос відзначати запуск нової колекції Kylie Skin. Компанія вийшла переважно дівоча (до речі, коханий Кайлі Тревіс Скотт з ними поїхати не зміг), а тому й забави у них відповідні.

Кайлі Дженнер спокушає пишними формами в &quot;голому&quot; купальнику і вінтажних нарядах VersaceКайлі Дженнер спокушає пишними формами в &quot;голому&quot; купальнику і вінтажних нарядах VersaceКайлі Дженнер спокушає пишними формами в &quot;голому&quot; купальнику і вінтажних нарядах VersaceКайлі в новому відвертому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

І найголовніша – міняти вбрання, фотографуватися, а потім викладати численні кадри в мережу. Тільки за останню добу Кайлі поміняла кілька комплектів купальників і також пляжних ансамблів, які вирушили на суд фоловерів. І один особливо їй припав до душі. Дівчина одягла суцільний купальник з зображенням статуї.

Кайлі Дженнер спокушає пишними формами в &quot;голому&quot; купальнику і вінтажних нарядах VersaceКайлі любить підкреслювати свої жіночні форми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Фото оголеного жіночого тіла, частини тіла якого повністю співпадають з формами самої Кайлі, максимально підкреслили всі достоїнства гарячої красуні. Вона зробила в ньому максимальну кількість фото в різних ракурсах і підписала: "Тільки хороші вібрації" і "Життя прекрасне". Доповнили її пляжний лук великі сережки-кільця, золоті прикраси, яскравий макіяж і зачіска в стилі Лари Крофт у виконанні Анджеліни Джолі.

Кайлі Дженнер спокушає пишними формами в &quot;голому&quot; купальнику і вінтажних нарядах VersaceКайлі Дженнер спокушає пишними формами в &quot;голому&quot; купальнику і вінтажних нарядах VersaceКайлі Дженнер спокушає пишними формами в &quot;голому&quot; купальнику і вінтажних нарядах VersaceВбрання для вечірки (фото: instagram.com/kyliejenner)

Але не єдиним сонцем насолоджуються гості инстадивы. Спекотні пляжні тусовки і подорожі на яхтах вони розбавляють гламурними вечірками. Спеціально для них сама молода мільйонерка в світі підготувала безліч розкішних нарядів. Приміром, вінтажний комбінезон від Versace життєрадісного оранжевого відтінку з яскравим принтом бута. Доповнили його золотисті босоніжки на високих шпильках, клатч, золотисті шпильки в гладко зачесаному волоссі, безліч прикрас і макіяж з блискітками на повіках.

Кайлі Дженнер спокушає пишними формами в &quot;голому&quot; купальнику і вінтажних нарядах VersaceКайлі Дженнер спокушає пишними формами в &quot;голому&quot; купальнику і вінтажних нарядах VersaceКайлі Дженнер спокушає пишними формами в &quot;голому&quot; купальнику і вінтажних нарядах VersaceКайлі та Анастасія (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ще один незвичайний вихід вона зробила в довгій вузькій сукні під горло золотистого відтінку з дрібним принтом. Розкішний наряд вона доповнила масивними золотими прикрасами, а завершує все довга коса, яку вона вже демонструвала на попередніх фото. На останніх кадрах вона позує з улюбленою подругою Анастасією Караниколау, яка, до речі, одягнена дуже схоже.

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