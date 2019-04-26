ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ти кайф! Леся Нікітюк в халаті полонила зовнішнім виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.04.2019 - 17:57
Ти кайф! Леся Нікітюк в халаті полонила зовнішнім виглядом
Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча розповіла про улюблений мейкап

Популярна ведуча Леся Нікітюк не перестає захоплювати шанувальників квітучим зовнішнім виглядом. Для цього теледіва ретельно доглядає за собою і регулярно робить косметичні процедури. Вона відвідує косметолога, стежить за харчуванням, займається спортом і практично завжди з'являється на людях з макіяжем. Шоувумен віддає перевагу природному мейкапу з акцентом на очі, підкреслюючи їх природну красу. В Instagram на свіжому знімку Леді Ле позує з улюбленим нюдовым макіяжем в халаті, приклавши до уст троянду.

Її шкіра ніби сяє зсередини, а природний, ніжний макіяж надає обличчю свіжість і підкреслює природну красу Лесі. Навіть манікюр зірки зроблений в нюдовых тонах.

"Для тих хто цікавиться моїм Makeup! Я люблю макіяж natural..nude! Для цього використовую "візажиста" ну, і косметику", - написала телеведуча, перерахувавши улюблені косметичні продукти.

Ти кайф! Леся Нікітюк в халаті полонила зовнішнім виглядом

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники схвалили мейкап зірки і похвалили її за вміння завжди виглядати просто приголомшливо не тільки в кадрі, але і в житті.

"Леся Іванівна, Вам дуже гарно", "Леся, ти кайф. Я від тебе балдію", "Сама ніжність", "Красива і молода Пані!", "Красива", "Красива. І без макіяжу", "Надзвичайно красива", "Шикарна", "Леді Ле, ти прекрасна", "Леся ти шикарна людина, і сама красива", "Дуже красива ти, дуже", - не змогли стримати свої емоції фоловери.

У сторіз телеведуча показала більш пікантний кадр. Вона лежить на ліжку в бордовому купальнику, а шанувальники легко можуть розглянути її декольте. На дівчині немає ні грама косметики, а її волосся зібране в акуратний пучок.

Ти кайф! Леся Нікітюк в халаті полонила зовнішнім виглядом

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк роздражнила мережу фото в провокаційному вбранні – вона з'явилася на світському заході в прозорих штанях.

До речі, Леся Нікітюк похвалилася розкішним сніданком в Барселоні, показавши вишукані страви.

"Пустунка": Леся Нікітюк показала пікантне "постільне" фото Шалена імператриця: Леся Нікітюк здивувала "королівським" образом
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся