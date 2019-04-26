Ти кайф! Леся Нікітюк в халаті полонила зовнішнім виглядом

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча розповіла про улюблений мейкап

Популярна ведуча Леся Нікітюк не перестає захоплювати шанувальників квітучим зовнішнім виглядом. Для цього теледіва ретельно доглядає за собою і регулярно робить косметичні процедури. Вона відвідує косметолога, стежить за харчуванням, займається спортом і практично завжди з'являється на людях з макіяжем. Шоувумен віддає перевагу природному мейкапу з акцентом на очі, підкреслюючи їх природну красу. В Instagram на свіжому знімку Леді Ле позує з улюбленим нюдовым макіяжем в халаті, приклавши до уст троянду.

Її шкіра ніби сяє зсередини, а природний, ніжний макіяж надає обличчю свіжість і підкреслює природну красу Лесі. Навіть манікюр зірки зроблений в нюдовых тонах.

"Для тих хто цікавиться моїм Makeup! Я люблю макіяж natural..nude! Для цього використовую "візажиста" ну, і косметику", - написала телеведуча, перерахувавши улюблені косметичні продукти.

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники схвалили мейкап зірки і похвалили її за вміння завжди виглядати просто приголомшливо не тільки в кадрі, але і в житті.

"Леся Іванівна, Вам дуже гарно", "Леся, ти кайф. Я від тебе балдію", "Сама ніжність", "Красива і молода Пані!", "Красива", "Красива. І без макіяжу", "Надзвичайно красива", "Шикарна", "Леді Ле, ти прекрасна", "Леся ти шикарна людина, і сама красива", "Дуже красива ти, дуже", - не змогли стримати свої емоції фоловери.

У сторіз телеведуча показала більш пікантний кадр. Вона лежить на ліжку в бордовому купальнику, а шанувальники легко можуть розглянути її декольте. На дівчині немає ні грама косметики, а її волосся зібране в акуратний пучок.

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк роздражнила мережу фото в провокаційному вбранні – вона з'явилася на світському заході в прозорих штанях.

До речі, Леся Нікітюк похвалилася розкішним сніданком в Барселоні, показавши вишукані страви.