ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Почався розгардіяш": Руслана розповіла про курйозний випадок з життя

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.12.2018 - 08:39
"Почався розгардіяш": Руслана розповіла про курйозний випадок з життя
Фото: (instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Співачка також поділилася своїми досягненнями

Відома українська співачка, переможниця конкурсу пісні "Євробачення" у 2004 році Руслана Лижичко розповіла про те, як зустріла Новий рік 2018 і поділилася досягненнями. Про це інформує Сьогодні.

"Цей Новий рік ми зустріли на сцені. Але такий розгардіяш почався. Рівно о 00:00 ведучий замість того, щоб переконатися – є музиканти на сцені чи ні, підключені або не підключені, є Руслана чи нема Руслани, чи є у мене мікрофон – просто почав, як божевільний, на сцені оголошувати і кричати: "А зараз – Руслана!".

Наголошується, що в той момент співачка ще перебувала в гримерці. Організатори не попередили про вихід на сцену, а звукорежессер з переляку почав ставити плейбэки. Тоді Руслана з музикантами зрозуміла, що треба рятувати ситуацію, і вони побігли на сцену.

"Ми самі зрозуміли, що Новий рік настав, а ми навіть не встигли привітати один одного. Вже на сцені я зрозуміла, що ось це – артистичне життя, в цьому прикол: ти, коли вибігаєш на сцену і сам приносиш це свято і тільки після цього усвідомлюєш, що Новий рік настав".

Найбільшим досягненням виконавиця вважає вчинок в Лісабоні перед самим фіналом "Євробачення", коли вона закликала людей переходити на чисту енергію. "Я почала пояснювати людям, що це таке, що енергія сонця і вітру — це дуже благородна енергія і вона врятує взагалі світ і планету, і це реально те, що залежить від кожної людини", - стверджує Руслана.

Нагадаємо, що Настя Каменських поділилася незвичайної новорічної історією.

Ми писали, що травесті-діва Монро розповіла про незвичайну подію.

А також, що Павло Зібров розповів незвичайну історію зі свого життя.

Новий рік в Бессарабії: Руслана готує унікальне шоу на чистій енергії сонця Руслана: это война мифов и дезинформации
Новини України Руслана Лыжичко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся