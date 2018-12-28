"Почався розгардіяш": Руслана розповіла про курйозний випадок з життя

Фото: (instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Співачка також поділилася своїми досягненнями

Відома українська співачка, переможниця конкурсу пісні "Євробачення" у 2004 році Руслана Лижичко розповіла про те, як зустріла Новий рік 2018 і поділилася досягненнями. Про це інформує Сьогодні.

"Цей Новий рік ми зустріли на сцені. Але такий розгардіяш почався. Рівно о 00:00 ведучий замість того, щоб переконатися – є музиканти на сцені чи ні, підключені або не підключені, є Руслана чи нема Руслани, чи є у мене мікрофон – просто почав, як божевільний, на сцені оголошувати і кричати: "А зараз – Руслана!".

Наголошується, що в той момент співачка ще перебувала в гримерці. Організатори не попередили про вихід на сцену, а звукорежессер з переляку почав ставити плейбэки. Тоді Руслана з музикантами зрозуміла, що треба рятувати ситуацію, і вони побігли на сцену.

"Ми самі зрозуміли, що Новий рік настав, а ми навіть не встигли привітати один одного. Вже на сцені я зрозуміла, що ось це – артистичне життя, в цьому прикол: ти, коли вибігаєш на сцену і сам приносиш це свято і тільки після цього усвідомлюєш, що Новий рік настав".

Найбільшим досягненням виконавиця вважає вчинок в Лісабоні перед самим фіналом "Євробачення", коли вона закликала людей переходити на чисту енергію. "Я почала пояснювати людям, що це таке, що енергія сонця і вітру — це дуже благородна енергія і вона врятує взагалі світ і планету, і це реально те, що залежить від кожної людини", - стверджує Руслана.

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