Кароль, Каменських, Потап і Монатік розповіли про творчі конфузи

Тіна Кароль (фото: 1+1)

У Кароль вимкнувся мікрофон, а Каменських спочатку ніхто не визнавав

Десятий ювілейний сезон «Голосу країни» вже відзначився сильними голосами і яскравими учасниками, за які щотижня змагаються зіркові тренери проекту. Сьогодні успішні та відомі артисти Тіна Кароль, MONATIK, Потап і Настя Каменських колись теж вперше виходили на велику сцену і нервували за лаштунками пісенних конкурсів.

Тренери головного вокального шоу розповіли виданню «Теленеделя» про конфузи, які траплялися з ними на шляху до успіху.

Тіна Кароль

Найдосвідченіший тренер проекту та володарка чотирьох переможних статуеток на «Голосі країни» - Тіна Кароль пригадала випадок, що трапився з нею в Юрмалі 2005 року. Тоді вона брала участь у конкурсі «Нова хвиля». Під час виконання пісні на «I Feel Good» на фінальних нотах трапився конфуз – у неї вимкнувся мікрофон. Тоді співачка не розгубилася, а почала кричати так, наскільки вистачило сили і змогла гідно завершити виступ.

Тіна Кароль "I feel good" - Нова Хвиля 2005

Зараз Тіна згадує той випадок з посмішкою та запевняє, що у будь-яких непростих ситуаціях артист лише загартовується, стає сильнішим: «Це був переломний момент - і я заслужила відзнаку в конкурсі. Часто кажу учасникам своєї команди на «Голосі країни», що потрібно бути готовим до всього і ніколи не здаватися, що б не відбувалося: забули слова, не взяли ноту або мікрофон раптово вийшов з ладу - неважливо! Ти живеш тут і зараз - на сцені!».

Настя Каменських

Настя Каменських (фото: 1+1)

Артистка, яка своїм голосом підкорила не лише Україну, а й Латинську Америку, і стала першою українською співачкою, чиї треки звучать на радіо США, Канади та Мексики колись залишалася поза зоною уваги на вокальних конкурсах. Так, на початку кар’єри, Настя була учасницею на «Чорноморських іграх» та два роки поспіль залишалася без нагород. Тоді молода співачка не здалася, повернулась на конкурс втретє та зібрала усі можливі нагороди включно з гран-прі.

Зараз Настя Каменських каже, головне – ніколи не сумніватися у своїх силах, не опускати рук та боротися зі своїми страхами. Саме це й намагається донести співачка до своїх підопічних на «Голосі країни»: «Головне, що завжди намагаюся донести до кожного учасника: звичайно, перемога в проекті важлива, але куди важливіше перемога над собою і можливість реалізуватися як артист, розкрити себе. Впевнена, що мій творчий досвід як в Україні, так і за океаном стане мотивацією для вокалістів. Вселити в них віру - першочергове завдання на шоу».

Потап

Потап на шоу Голос країни-10 (фото: 1+1)

Продюсер, автор і виконавець пісень Потап понад двадцять років у шоу-бізнесі, тож непередбачуваних ситуацій траплялось чимало. Олексій пригадує випадок, коли організатор на початку виступу пропав разом з гонораром артистів, тоді не зважаючи на обставини, вони з Настею все одно вийшли на сцену і заспівали для глядачів.

«Одного разу після концерту до мене підійшла дівчинка зі словами: «Потап, завдяки вашим пісням я знову почала спілкуватися з татом». Щось вона почула в моїх текстах, щось прочитала між рядків, після чого подзвонила батькові, з яким не бачилася 15 років. У мене ж у цей період була складна ситуація в житті - і в фінансових питаннях, і в творчості. Але та фраза змотивувала працювати далі, шукати вихід із ситуації. До сих пір переконаний: заради таких моментів варто жити і творити. Успіх дається не всім і не просто так. На шляху до нього часто отримуєш ляпаси. Це довга і важка боротьба, причому перш за все - з самим собою» - зізнався тренер Потап.

MONATIK

Діма Монатік (фото: 1+1)

Та чи не найбільше за всіх натерпівся МONATIK, чого тільки не траплялось з артистом. Протягом трьох років Дмитро час від часу чув у свою адресу на радіостанціях і телеканалах, що його музика - «не формат». Артист не здавався, а гідно приймав виклики долі, тому зараз на його рахунку вже десятки перемог та десятки тисяч фанатів не лише в України, а й за її межами.

Сьогодні мультиартист запевняє, що викликами життя перевіряє, чи гідний ти своєї мрії, чи вистачить тобі сил залишитися людиною у найбільш непередбачуваних ситуаціях: «Але навіть коли всі навколо почнуть твердити, що ти багато чого досяг, випробування не завершилися. У найвідповідальніший момент можна впасти на сцені перед 13-тисячною аудиторією, як у мене вийшло в Мінську, - і це на самому початку концерту, під час виконання першої пісні! Тоді потрібно встати, обіграти це як частину програми і продовжити шоу. Були в мене й інші випадки. Лондон, мрія всіх артистів - концертний майданчик «О2», адреналін неймовірно зашкалює. І в цей момент я вибиваю мікрофоном передній зуб! Це при тому, що на наступний день має відбутися презентація пісні в прямому ефірі «Голосу країни». Або ось така історія: на НСК «Олімпійський» вже йде зворотний відлік до шоу, залишається кілька секунд до виходу на сцену, серце виривається з грудей ... І тут повідомляють, що пропала електрика у всьому кварталі ... Ти просто згораєш, як птах фенікс, щоб потім, коли з'явиться електрика, за лічені секунди відродитися з попелу, зібрати всі сили і зробити круте шоу. Я переконаний, що такі емоції і ситуації переживає кожен, хто йде до своєї мрії. Тому як би не ламала доля, все це не дарма!»

Нагадаємо, у неділю на телеканалі «1+1» вийшов п’ятий епізод вокального шоу «Голос країни-10». Випуск був присвячений темі кохання й запам’ятався яскравими виступами учасників з піснями у незвичних інтерпретаціях. Та попри це, зіркові тренери не поспішали натискати червоні кнопки, вони ретельно слухали кожного й вагалися ледь не до останньої ноти, адже місць у командах з кожним випуском стає все менше. За результатами п’ятого дня сліпих прослуховувань, лідером стали ПТП з NK, вони вибороли до своєї команди п’ять учасників, до команди MONATIKа приєдналися три учасники, команда Дана Балана поповнилася двома вокалістами, а до команди Тіни Кароль приєднався один учасник.

Епізоди сліпих прослуховувань десятого сезону «Голосу країни» утримують високий інтерес аудиторії та набувають суспільного резонансу. За лічені дні виступи учасників отримують мільйонні перегляди на офіційній сторінці проекту на YouTube та потрапляють до вкладки Тренди.

Дивіться «Голос країни-10» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».