"Karena Prius" - TamerlanAlena представляють трек для гарного настрою на самоізоляції

TamerlanAlena (фото: прес-служба)

TamerlanAlena написали іронічний трек про кризу під час вечері на карантині

На злобу дня: український дует TamerlanAlena в колаборації з відомим ізраїльським діджеєм Zvika Brand представляють спільний іронічний трек "Karena Prius" про хлопця з Бессарабки, бізнес якого в період карантинного кризи сильно постраждав, а йому самому довелося з звичного авто люкс-класу пересісти на "Пріус".

"Karena Prius" - це гумористична пісня. Все, що сьогодні відбувається в світі — це сумно. Основне завдання треку - трохи зменшити градус напруги і підняти настрій всім, хто його слухає", — прокоментували TamerlanAlena.

За словами артистів, ідея треку прийшла спонтанно, коли вони всією сім'єю за вечерею (Тамерлан і Олена одружені, виховують 6-річного сина Тимура - Ред.) грали в "Слова" і багато жартували. В ході гри і народився вигаданий персонаж Карен - "фруктовий магнат", якому під час кризи довелося пересісти на "Пріус", що змінило його спосіб життя. Але, головні якості Карена - "понти" і любов до розкоші залишилися незмінні. Історія хлопця розгорнулася в цілий музичний спіч "Karena Prius".

Тамерлан поділився, що в умовах карантину написання треку відбувалося стихійно: "За вечір я написав текст пісні і запропонував колаборацію Zvika Brand, з якими раніше у нас вже був фіт — "Вихідний". У свою чергу, хлопці швидко зреагували, запропонувавши музику, яка ідеально підходила під цей трек. Записали пісню на нашій домашній студії. Весь процес зайняв лічені дні".

Трек ТamerlanAlena feat. Zvika Brand "Karena Prius" вже доступний для скачування на всіх музичних майданчиках.