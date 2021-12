Кардіолог розповів, хто дійсно винен у смерті містера Біга: його можна було врятувати!

Вже з першої серії And Just Like That – продовження серіалу "Секс у Великому Місті" – сценаристи ошелешили шанувальників смертю Містера Біга. Герой Кріса Норта помер від серцевого нападу після тренування на тренажері, на руках у своєї коханої Керрі Бредшоу.