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Після карантину загуляю: Леся Нікітюк похвалилася віртуальним відпочинком "у раю"

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.04.2020 - 12:51
Після карантину загуляю: Леся Нікітюк похвалилася віртуальним відпочинком "у раю"
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся фантазує про райський відпочинок

Домашня самоізоляція встигла втомити багатьох українців. Однак карантин продовжено до 11 травня, тому нам все ще залишається гадати, чим зайняти себе вдома. Українські селебрітіс також знаходять собі різні заняття: тренування, готування, читання книг і перегляд улюблених серіалів. А також — мрії і плани на майбутнє! Наприклад, Леся Нікітюк вже запланувала собі масштабну подорож, в яку хотіла б відправитися після карантину. А щоб думки матеріалізувалися, телеведуча вирішила підкріпити їх яскравими фото.

Так, на своїй instagram-сторінці Нікітюк опублікувала надихаючі фото зі свого торішнього відпочинку на Мальдівах. Нагадаємо, що в січні 2019 року Нікітюк похвалилася розкішним відпочинком на Мальдівах. Красуня опублікувала десятки фото і відео з райського місця, де встигла показати цілу колекцію яскравих купальників.

“Мало хто знає, що Леся Нікітюк, до 20ти років не знала, як правильно пишеться МОльдіви чи МАльдіви...але завжди знала, як правильно там повисіти. 49-й купальник", — підписала якось одне з фото Леся.

І ось, Нікітюк відшукала в архівах кілька фото, зроблених під час екзотичного сніданку на тлі блакитної води.

“Добрий Мальдівський ранок)) Давайте сьогодні заплануємо поїздки!!! Так сказать #ойпослєкарантіназагуляю. Хто куди рване рєбятки? P.s. Ми рванем знімати 2й сезон ЛеМаршрутка", — підписала серію фото Леся і заінтригувала прихильників своєї програми про подорожі по Україні "ЛеМаршрутка".

Після карантину загуляю: Леся Нікітюк похвалилася віртуальним відпочинком &quot;у раю&quot;

Після карантину загуляю: Леся Нікітюк похвалилася віртуальним відпочинком &quot;у раю&quot;

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фолловери лесі поспішили залишити свої коментарі та плани під її новими фото:

  • "Все банально, просто в ліс чи поле"
  • "На шашлички"
  • "Чекаю свою заброньовану поїздку до Ісландії"
  • "Поїду на роботу, щоб заробити на відпочинок))"
  • "У цьому році схоже тільки на кухню, спальню і вітальню)) А як хочеться на Домінікану!"
  • "Однозначно нікуди"
  • "Просто на вулицю чи в парк (де є люди)"
  • "В Залізний Порт на морі"

Після карантину загуляю: Леся Нікітюк похвалилася віртуальним відпочинком &quot;у раю&quot;

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

до Речі, пропонуємо переглянути кілька фото з воістину райського відпочинку Лесі на Мальдівах в минулому році.

Після карантину загуляю: Леся Нікітюк похвалилася віртуальним відпочинком &quot;у раю&quot;

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Після карантину загуляю: Леся Нікітюк похвалилася віртуальним відпочинком &quot;у раю&quot;

"Ніколи ще катання на велосипеді не було таким екзотичним як на Мальдівах)) Можна довго кататися, розглядати красу і в'їхати в стовп, а в пальму)) А ось це вже екзотика"

Після карантину загуляю: Леся Нікітюк похвалилася віртуальним відпочинком &quot;у раю&quot;

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала свій незвичайний святковий цибулю на Великдень.

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